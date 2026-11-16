    • 16 de noviembre de 2026 - 10:25

    Rivadavia profundiza el plan de mejoras en instituciones barriales con obras integrales

    El municipio de Rivadavia avanza con la construcción de sanitarios y demás obras en la Unión Vecinal de Villa Santa Anita.

    Rivadavia realiza obras de mejoras en la Unión Vecinal de Villa Santa Anita.

    Rivadavia realiza obras de mejoras en la Unión Vecinal de Villa Santa Anita.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de una política sostenida de acompañamiento a las entidades intermedias del departamento, el municipio de Rivadavia continúa ejecutando un ambicioso programa de obras de mejoramiento, reparación y puesta en valor en las distintas uniones vecinales de la jurisdicción.

    Leé además

    El peor sobrino: le robó la moto a su tío en Rivadavia. 

    El peor sobrino: le robó la moto a su tío en Rivadavia, intentó escapar de la Policía y terminó aprehendido
    Robo a un nuevo local de celulares de alta gama. 

    Robaron en un nuevo local de iPhones en San Juan, el cuarto en menos de un mes: "Creen que es la fácil"

    En esta oportunidad, los frentes de trabajo se concentran en la sede de la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, una institución fundamental para la vida cotidiana y la organización comunitaria de ese sector del departamento.

    La intervención tiene como objetivo central fortalecer la infraestructura existente y brindar condiciones óptimas de seguridad, comodidad e higiene a los cientos de vecinos que diariamente concurren al lugar para participar de talleres, reuniones, actividades recreativas y gestiones barriales. Con estas acciones, el municipio busca garantizar que las organizaciones de base cuenten con edificios funcionales y acordes a las demandas actuales de la población.

    Intervenciones edilicias en Rivadavia

    Según informaron desde la comuna, un equipo de empleados municipales ya se encuentran desplegados en el predio llevando adelante tareas estructurales de relevancia. Entre los trabajos principales que se ejecutan en esta etapa se destaca la construcción a nuevo de los sanitarios, una obra sumamente esperada por la comisión directiva y los socios, que permitirá dotar a la sede de instalaciones modernas y completamente operativas.

    De manera simultánea, el personal municipal avanza en la realización de un nuevo contrapiso, una mejora indispensable para nivelar las superficies, resolver problemas de desgaste por el paso del tiempo y asegurar la durabilidad de las instalaciones frente al uso intensivo que recibe el salón comunitario.

    Asimismo, dentro del cronograma de obra estipulado por el municipio de Rivadavia, se prevé que una vez finalizadas las labores de albañilería gruesa se proceda a la pintura integral del edificio. Este paso final no solo aportará una renovación estética a la fachada y a los ambientes internos de la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, sino que también cumplirá una función de protección y mantenimiento preventivo de los muros.

    Rol estratégico de las uniones vecinales

    Las tareas en Villa Santa Anita no representan un hecho aislado, sino que se inscriben dentro de una planificación territorial más amplia que el Ejecutivo municipal desarrolla en diversos puntos del departamento de Rivadavia. La gestión local ha puesto especial énfasis en la recuperación y el fortalecimiento de estos espacios, entendiendo que las uniones vecinales cumplen un rol social, cultural y deportivo insustituible en la trama urbana.

    Al funcionar como el primer nexo entre los habitantes de cada barrio y el Estado municipal, el buen estado de sus sedes resulta determinante para promover la participación ciudadana y el sentido de pertenencia. De este modo, Rivadavia consolida una agenda de obra pública de cercanía, apostando por acciones concretas que dignifican la infraestructura institucional y generan mejores puntos de encuentro y desarrollo para toda la comunidad.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    rivadavia abre el baul de los recuerdos: como sera el archivo historico que crece con aporte vecinal

    Rivadavia abre el baúl de los recuerdos: cómo será el Archivo Histórico que crece con aporte vecinal

    el parque quebrada de zonda estreno una renovacion integral: 61 mil m² recuperados, nuevos servicios y espacios recreativos

    El Parque Quebrada de Zonda estrenó una renovación integral: 61 mil m² recuperados, nuevos servicios y espacios recreativos

    Robo de una cerveza en un kiosco de Rivadavia.

    Se quiso tomar "una fresca" sin pagar, las cámaras lo delataron y terminó preso

    Rivadavia organizó una nueva actividad recreativa en el Faunístico.

    Rivadavia invita a conectar con la naturaleza: llega una jornada de yoga al aire libre en el Faunístico