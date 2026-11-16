Rivadavia profundiza el plan de mejoras en instituciones barriales con obras integrales

En el marco de una política sostenida de acompañamiento a las entidades intermedias del departamento , el municipio de Rivadavia continúa ejecutando un ambicioso programa de obras de mejoramiento, reparación y puesta en valor en las distintas uniones vecinales de la jurisdicción.

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En esta oportunidad, los frentes de trabajo se concentran en la sede de la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, una institución fundamental para la vida cotidiana y la organización comunitaria de ese sector del departamento.

La intervención tiene como objetivo central fortalecer la infraestructura existente y brindar condiciones óptimas de seguridad, comodidad e higiene a los cientos de vecinos que diariamente concurren al lugar para participar de talleres, reuniones, actividades recreativas y gestiones barriales. Con estas acciones, el municipio busca garantizar que las organizaciones de base cuenten con edificios funcionales y acordes a las demandas actuales de la población.

Según informaron desde la comuna, un equipo de empleados municipales ya se encuentran desplegados en el predio llevando adelante tareas estructurales de relevancia. Entre los trabajos principales que se ejecutan en esta etapa se destaca la construcción a nuevo de los sanitarios, una obra sumamente esperada por la comisión directiva y los socios, que permitirá dotar a la sede de instalaciones modernas y completamente operativas.

De manera simultánea, el personal municipal avanza en la realización de un nuevo contrapiso, una mejora indispensable para nivelar las superficies, resolver problemas de desgaste por el paso del tiempo y asegurar la durabilidad de las instalaciones frente al uso intensivo que recibe el salón comunitario.

Asimismo, dentro del cronograma de obra estipulado por el municipio de Rivadavia, se prevé que una vez finalizadas las labores de albañilería gruesa se proceda a la pintura integral del edificio. Este paso final no solo aportará una renovación estética a la fachada y a los ambientes internos de la Unión Vecinal de Villa Santa Anita, sino que también cumplirá una función de protección y mantenimiento preventivo de los muros.

Rol estratégico de las uniones vecinales

Las tareas en Villa Santa Anita no representan un hecho aislado, sino que se inscriben dentro de una planificación territorial más amplia que el Ejecutivo municipal desarrolla en diversos puntos del departamento de Rivadavia. La gestión local ha puesto especial énfasis en la recuperación y el fortalecimiento de estos espacios, entendiendo que las uniones vecinales cumplen un rol social, cultural y deportivo insustituible en la trama urbana.

Al funcionar como el primer nexo entre los habitantes de cada barrio y el Estado municipal, el buen estado de sus sedes resulta determinante para promover la participación ciudadana y el sentido de pertenencia. De este modo, Rivadavia consolida una agenda de obra pública de cercanía, apostando por acciones concretas que dignifican la infraestructura institucional y generan mejores puntos de encuentro y desarrollo para toda la comunidad.