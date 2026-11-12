    • 12 de noviembre de 2026 - 12:33

    Robó una cerveza de $10.000, lo persiguieron por Rivadavia y terminó preso por reincidente

    Fue condenado a un mes de prisión efectiva tras sustraer una botella de cerveza Stella Artois de un kiosco. Lo detuvieron a las pocas cuadras.

    Robo de una cerveza en un kiosco de Rivadavia.

    Robo de una cerveza en un kiosco de Rivadavia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un robo que parecía menor terminó con una condena de prisión efectiva en San Juan. Leandro Gustavo Vargas Mazzitelli ingresó a un kiosco de Rivadavia, tomó una botella de cerveza de una heladera y se marchó sin pagar. Sin embargo, la comerciante advirtió el faltante, revisó las cámaras de seguridad y salió a perseguirlo. Días después, el hombre recibió una pena de un mes de cárcel y fue declarado reincidente.

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    El episodio ocurrió el 6 de noviembre, alrededor de las 11:42, en el kiosco Libertador, ubicado sobre avenida Libertador General San Martín 5518 Oeste. Según la investigación, Vargas Mazzitelli sustrajo una botella de Stella Artois de un litro y se retiró del local sin abonar los $10.000 que costaban el producto y su envase.

    La maniobra fue descubierta por la madre de la víctima, quien estaba atendiendo el comercio. Al notar el faltante, revisó las grabaciones de seguridad y comprobó lo sucedido. Lejos de quedarse en el negocio, salió detrás del sospechoso y mantuvo contacto visual con él hasta llegar a la esquina de Rastreador Calívar y Valenzuela Varas.

    Allí encontró un móvil del Comunal que circulaba por la zona y alertó a los efectivos. Los policías localizaron al hombre y lo aprehendieron cerca del mediodía. En ese momento todavía llevaba la botella, pero al advertir la intervención policial la arrojó a una cuneta y provocó que se rompiera.

    La comerciante reconoció el producto como perteneciente al kiosco y entregó las imágenes de las cámaras de seguridad y el comprobante de compra, elementos que respaldaron la denuncia y permitieron avanzar con el Procedimiento Especial de Flagrancia.

    Finalmente, Vargas Mazzitelli llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la Fiscalía y recibió un mes de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de hurto. Además, la Justicia declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva. La investigación estuvo a cargo del fiscal Cristian Gerarduzzi.

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