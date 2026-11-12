    • 12 de noviembre de 2026 - 12:32

    Santa Lucía: un motociclista murió tras chocar contra un camión en avenida Circunvalación

    El siniestro vial ocurrió este jueves, minutos después de las 11.30, en la intersección de calle Necochea y avenida Circunvalación. La víctima conducía la moto y falleció en el lugar.

    Santa Lucía: un motociclista murió tras chocar contra un camión en avenida Circunvalación.

    Santa Lucía: un motociclista murió tras chocar contra un camión en avenida Circunvalación.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un motociclista murió este jueves por la mañana tras protagonizar un violento siniestro vial con un camión en Santa Lucía. El accidente ocurrió minutos después de las 11.30, en la intersección de calle Necochea y avenida Circunvalación.

    Leé además

    Imagen ilustrativa.

    Un incendio destruyó por completo una vivienda en Santa Lucía
    Santa Lucía: efectivos trasladan de urgencia a un niño de 8 años que había ingerido lavandina y le salvan la vida

    Santa Lucía: efectivos trasladan de urgencia a un niño de 8 años que había ingerido lavandina y le salvan la vida

    Según las primeras informaciones policiales, la víctima era un hombre que circulaba en el rodado menor y que perdió la vida como consecuencia del impacto. Por el momento, no trascendió su identidad.

    Tras el choque, personal de la División D7 llegó al lugar para realizar las pericias y avanzar con las actuaciones correspondientes. También iban en camino personal de la UFI Delitos Especiales y su brigada policial. Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.

    El caso se encuentra en desarrollo y se esperan mayores precisiones sobre la mecánica del accidente y la identidad del fallecido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Foto: Daniel Arias 

    De Santa Lucía a Córdoba: la sanjuanina que cambió sus vacaciones por la fe para ver al papa León XIV

    En Fundame se dictará un nuevo taller de automaquillaje para pacientes oncológicas.

    Fundame: nuevo taller gratuito de automaquillaje para elevar la autoestima de pacientes oncológicas

    El conductor que reaccionó con violencia tras un choque en Santa Lucía. 

    Santa Lucía: lo molió a golpes tras confundir una hiperglucemia con una borrachera y ahora deberá pagarle $3 M

    Imagen ilustrativa.

    Confirmaron la causa de muerte de la beba de un mes y medio en Santa Lucía