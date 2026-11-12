El siniestro vial ocurrió este jueves, minutos después de las 11.30, en la intersección de calle Necochea y avenida Circunvalación. La víctima conducía la moto y falleció en el lugar.

Santa Lucía: un motociclista murió tras chocar contra un camión en avenida Circunvalación.

Un motociclista murió este jueves por la mañana tras protagonizar un violento siniestro vial con un camión en Santa Lucía. El accidente ocurrió minutos después de las 11.30, en la intersección de calle Necochea y avenida Circunvalación.

Según las primeras informaciones policiales, la víctima era un hombre que circulaba en el rodado menor y que perdió la vida como consecuencia del impacto. Por el momento, no trascendió su identidad.

Tras el choque, personal de la División D7 llegó al lugar para realizar las pericias y avanzar con las actuaciones correspondientes. También iban en camino personal de la UFI Delitos Especiales y su brigada policial. Los investigadores buscan establecer cómo se produjo la colisión y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.