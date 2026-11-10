Durante un patrullaje, los efectivos visualizaron una motocicleta de 110 cc de color azul que circulaba a gran velocidad y notaron que transportaba a un menor en estado de inconsciencia.

Santa Lucía: efectivos trasladan de urgencia a un niño de 8 años que había ingerido lavandina y le salvan la vida

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En la medianoche, un móvil policial protagonizó un acto de rápida respuesta al asistir a una madre desesperada que trasladaba en moto a su hijo de 8 años desvanecido, tras haber ingerido lavandina de manera accidental en su vivienda.

El hecho ocurrió cuando el personal del móvil Cobra 14, a cargo del Oficial Ayudante Leandro Muñoz y el Cabo Nicolás Flores, realizaba tareas de recorrida de prevención y seguridad por la zona de calle Avellaneda y Rivadavia.

Durante el patrullaje, los efectivos visualizaron una motocicleta de 110 cc de color azul que circulaba a gran velocidad y notaron que transportaba a un menor en estado de inconsciencia. De inmediato, interceptaron el rodado para constatar la situación.

En el lugar fueron entrevistados por la madre del niño, identificada como María Margarita Celi Galleguillo (40), vecina de Villa Marini (Santa Lucía), quien informó que su hijo, Joel Isaías Galleguillo (8), había ingerido lavandina en su domicilio por motivos que se investigan, sin poder precisar la cantidad exacta.

Ante la gravedad del cuadro, el Oficial Ayudante Muñoz tomó al menor en brazos para asistirlo de urgencia y procedió a su traslado inmediato en el vehículo oficial hacia el Hospital Dr. Guillermo Rawson. En tanto, el Cabo Flores brindó contención y acompañamiento a la madre durante el procedimiento.