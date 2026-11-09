Fundame: nuevo taller gratuito de automaquillaje para elevar la autoestima de pacientes oncológicas

Llega una nueva edición del taller ‘Luzca bien, siéntase mejor’ que se dicta en la sede de Fundame, en Santa Lucía.

Tanto el cáncer como su tratamiento con quimioterapia suelen generar una piel deslucida y hasta la pérdida de cejas y pestañas. Si bien estos cambios son temporales, pueden sumarle más estrés a la paciente. Pero, esto puede evitarse con una apuesta a la estética saludable como es el taller ‘Luzca bien, siéntase mejor’ que se dicta en Fundame.

Aunque se trata de transformaciones temporales, la alteración de la imagen corporal que genera el cáncer suele sumar una carga considerable de estrés e inseguridad en un momento delicado. Con el firme objetivo de contrarrestar este impacto y promover una estética saludable, la fundación abre sus puertas a un espacio transformador.

Bajo la premisa de que verse bien favorece directamente el bienestar personal y emocional, se pondrá en marcha una nueva edición de la iniciativa internacional "Luzca bien, siéntase mejor". La propuesta busca acompañar a las mujeres que atraviesan este proceso mediante herramientas prácticas que les permitan reconciliarse con su imagen personal y reforzar su confianza interna.

Un reencuentro con la belleza en Fundame El encuentro está concebido como una jornada de aprendizaje, contención y disfrute compartido. Durante la actividad, las asistentes aprenderán técnicas de automaquillaje adaptadas a sus necesidades específicas, junto con sugerncias sobre el uso de accesorios que ayudan a realzar la belleza propia y disimular los efectos visibles del tratamiento.

Para garantizar una experiencia personalizada y cálida en un ambiente seguro, la convocatoria cuenta con cupo limitado de 15 beneficiarias.