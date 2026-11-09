El Rey que esperó descalzo frente a un castillo

Caluroso, con viento norte y posibles chaparrones: así estará el lunes 9 de noviembre en San Juan

Al otro lado de las murallas aguardaba Enrique IV, rey de los romanos. Había cruzado los Alpes en pleno invierno acompañado por su esposa y su pequeño hijo. Ahora estaba en Canossa, una fortaleza del norte de Italia, sin los símbolos de su poder y vestido con ropa de penitencia.

Enrique no había llegado con un ejército para tomar la fortaleza. Había ido a pedir perdón. La escena parecía imposible: un soberano que gobernaba obispos, ejércitos y ciudades esperaba descalzo ante una puerta cerrada. Pero aquello no era únicamente una disputa religiosa. Lo que estaba en juego era quién tenía autoridad para decidir sobre la cristiandad europea.

Durante siglos, los reyes habían intervenido en el nombramiento de obispos. No se trataba solo de fe. Los prelados administraban tierras, cobraban rentas y podían convertirse en aliados decisivos. Controlar esas designaciones significaba controlar una parte fundamental del poder.

Gregorio VII quería liberar a la Iglesia de la tutela de los gobernantes laicos. Enrique IV, en cambio, no estaba dispuesto a perder una herramienta esencial de su autoridad. El choque estalló alrededor de las investiduras: la práctica mediante la cual los soberanos entregaban a los obispos los símbolos de su cargo.

En enero de 1076, Enrique reunió a varios obispos en Worms y declaró que Gregorio debía abandonar el papado. El pontífice respondió con un arma que ningún ejército podía detener: lo excomulgó y liberó a sus súbditos del juramento de fidelidad.

La condena religiosa se convirtió de inmediato en una crisis política. Los príncipes alemanes, muchos de ellos deseosos de limitar al rey, le dieron un ultimátum. Si no conseguía que la excomunión fuera levantada antes de febrero de 1077, podrían negarle obediencia y elegir a otro gobernante. Gregorio se preparó para viajar al norte y participar en una reunión que podía decidir el destino de Enrique.

El rey comprendió que esperar era perder.

EL VIAJE QUE NADIE ESPERABA

Enrique salió hacia Italia cuando sus adversarios creían tenerlo acorralado. Atravesar los Alpes en enero era una empresa extrema. Algunas rutas estaban vigiladas por nobles hostiles y el grupo tuvo que avanzar por el paso del Mont Cenis. Los cronistas describen un descenso peligroso entre hielo y pendientes, aunque sus detalles más dramáticos deben leerse con cautela.

Al enterarse de que el rey había cruzado las montañas, Gregorio buscó protección en Canossa, castillo de Matilde de Toscana, una de sus aliadas más poderosas. Enrique llegó a fines de enero. No atacó. Adoptó la apariencia pública de un pecador arrepentido y pidió ser recibido.

El propio Gregorio escribió después que el rey permaneció durante tres días ante la entrada, despojado de sus insignias, con los pies desnudos y vestido de lana. La nieve se volvió inseparable de la representación posterior del episodio, pero el relato papal confirma la penitencia y no describe con precisión el tiempo que hizo durante aquella espera.

La espera terminó el 28 de enero. Gracias a la mediación de Matilde y de otros personajes cercanos a ambos bandos, el papa dejó entrar a Enrique. El rey prometió obedecer las condiciones impuestas y recibió la absolución. Las puertas seabrieron, pero el conflicto estaba lejos de terminar.

LA HUMILLACIÓN QUE SALVÓ UN TRONO

A primera vista, Canossa fue una victoria extraordinaria de Gregorio VII. Un rey había tenido que presentarse como penitente ante el jefe de la Iglesia. Durante siglos, artistas y cronistas convertirían aquella escena en el símbolo de una corona obligada a inclinarse ante el altar.

Sin embargo, Enrique también había conseguido lo que necesitaba. Al recuperar la comunión con la Iglesia, debilitó el argumento de los príncipes que pretendían destituirlo por estar excomulgado. La penitencia colocó a Gregorio ante un dilema. Negar la absolución podía hacer parecer que rechazaba el arrepentimiento de un cristiano; concederla devolvía a Enrique una valiosa arma política.

Los enemigos del rey eligieron de todos modos a un rival, Rodolfo de Suabia, y Alemania se hundió en una guerra civil. En 1080, Gregorio volvió a excomulgar a Enrique. Esta vez el monarca respondió respaldando al antipapa Clemente III, entró en Roma y en 1084 recibió finalmente la corona imperial. Gregorio huyó de la ciudad y murió al año siguiente en el exilio.

Por eso Canossa no fue una rendición definitiva ni el triunfo absoluto de uno de los dos hombres. Fue una batalla librada con ritos, juramentos y símbolos. El enfrentamiento por las investiduras continuó durante décadas y solo alcanzó un compromiso en 1122, cuando el Concordato de Worms separó parcialmente la autoridad religiosa de los obispos de los derechos políticos que los vinculaban al poder imperial.

Enrique no era todavía emperador cuando aguardó ante el castillo; era rey de los romanos y sería coronado siete años después. La precisión cambia el título con el que llegó a Canossa, pero no la fuerza de la escena.

Un soberano cruzó los Alpes para arrodillarse. Un papa abrió la puerta creyendo haber afirmado su autoridad. Ambos obtuvieron una victoria momentánea y ambos prolongaron una guerra que los consumiría.

Desde entonces, “ir a Canossa” quedó como sinónimo de someterse a una humillación pública. Pero aquel hombre no esperó descalzo porque hubiera renunciado al poder. Lo hizo porque comprendió que, a veces, inclinarse era la única manera de seguir en pie.

Fuentes consultadas: Gregorio VII, Registrum, IV, 12; Lamberto de Hersfeld, Annales, entrada correspondiente a 1077; I. S. Robinson, Henry IV of Germany, 1056–1106, Cambridge University Press; H. E. J. Cowdrey, Pope Gregory VII, 1073–1085, Oxford University Press.

SOBRE EL AUTOR Armando Godoy es creador de Historia que Nadie Te Contó, canal de YouTube dedicado a recuperar episodios y personajes poco conocidos del pasado.