Con una jornada en el Parque de Mayo, San Juan promovió la donación voluntaria de sangre

La convocatoria contó con una destacada respuesta comunitaria y un total de 25 personas donaron sangre de manera voluntaria.

En conmemoración del Día del Donante de Sangre, el Ministerio de Salud provincial, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), llevó adelante este domingo 8 de noviembre una jornada de concientización y extracción voluntaria en el Paseo de las Palmeras, ubicado en el Parque de Mayo. La iniciativa reunió a numerosos sanjuaninos en torno a la promoción de hábitos solidarios que permiten salvar vidas.

El despliegue contó con la participación del secretario Técnico de la cartera sanitaria, Alejandro Navarta; la directora del IPHEM, doctora Rosario Roca, y el equipo de profesionales del instituto, quienes coordinaron los abordajes territoriales y la atención a los concurrentes. Durante la actividad, un total de 25 personas se acercaron para realizar su donación de sangre de forma voluntaria.

La actividad estuvo estructurada en dos sectores diferenciados. Por un lado, se dispuso un espacio técnico destinado a la recepción, evaluación médica y posterior extracción de sangre a los voluntarios. Por el otro, se montó un área recreativa con juegos y propuestas pedagógicas orientadas a toda la familia, pensadas para informar sobre los requisitos para ser donante y derribar mitos sobre el proceso.

Reconocimientos e historias de vida Durante la tarde, las autoridades hicieron entrega de presentes y distinciones a donantes habituales que colaboran de manera periódica con el sistema de salud. Asimismo, la concientización sumó un toque artístico mediante una obra teatral adaptada a la temática, producida y ejecutada por David Gardiol, según detalló la doctora Roca.

Entre los testimonios de la jornada destacó el de Mauricio Ariel Sánchez, quien asistió al parque para realizar una donación destinada a su esposa. "Venía con mucho miedo, pero me voy mucho más tranquilo. La atención fue muy buena", relató el vecino, al tiempo que instó a la comunidad a sumarse a la causa: "Que la gente done sangre porque salva vidas y ayuda a muchas personas".