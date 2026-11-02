    • 2 de noviembre de 2026 - 21:01

    Detuvieron a dos menores por robos piraña en las inmediaciones del Parque de Mayo

    Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron identificados a partir del análisis de cámaras de seguridad. Entre las víctimas de los ataques estuvo el hijo de un intendente departamental.

    La Policía revisó las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes.

    La Policía revisó las cámaras de seguridad para dar con los delincuentes.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos adolescentes fueron aprehendidos durante una serie de allanamientos realizados en las últimas horas por parte de la Policía de San Juan, en el marco de una investigación por robos bajo la modalidad piraña en las inmediaciones del Parque de Mayo, en Capital.

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    Entre las víctimas de estos ataques se encontraba el hijo del intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

    La investigación quedó a cargo de personal de la Brigada de Investigaciones Central, que buscaba esclarecer varios episodios en los que grupos de jóvenes atacaban a sus víctimas para sustraerles sus pertenencias.

    Según informaron fuentes policiales, los investigadores analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del Parque de Mayo. A partir de ese trabajo, lograron identificar a varios sospechosos, menores de edad y conocidos en el ambiente delictivo.

    Con esos elementos, durante la mañana de este lunes se realizaron allanamientos en distintos domicilios, que terminaron con la aprehensión de dos adolescentes de 16 y 15 años.

    Ambos fueron trasladados al Centro de Admisión y Derivación (CAD), donde quedaron alojados a disposición del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo de la jueza María Julia Camus.

    La investigación continúa para determinar la participación de los adolescentes en los distintos hechos denunciados y establecer si hubo otros involucrados.

    El hijo de Carlos Munisaga, entre las víctimas de los robos

    Uno de los episodios que tomó relevancia tuvo como víctima al hijo del intendente de Rawson, Carlos Munisaga, quien fue atacado el sábado 24 de octubre, cerca de las 23.20, cuando caminaba por la intersección de Las Heras y Rivadavia, frente al Centro Cívico.

    Según fuentes policiales, dos delincuentes lo rodearon y, durante un forcejeo, le dieron varios golpes de puño en la cabeza antes de escapar con su teléfono celular, un iPhone 16 Plus. El adolescente tiene 16 años y el hecho quedó bajo la órbita de la Comisaría 4ª de Capital.

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