Sus 5 perros de raza mordieron a un niño, debía ser imputado y faltó a 4 audiencias: pidieron su captura

El hombre fue declarado rebelde por la Justicia luego de ausentarse reiteradamente de las citaciones judiciales por el ataque de sus 5 perros a un menor.

Gonzalo Exequiel Colombo debía presentarse este lunes 2 de noviembre ante la Justicia para ser imputado por las lesiones que sufrió un niño de 10 años tras ser atacado por sus cinco perros de raza bulldog inglés. Sin embargo, volvió a faltar a la audiencia y su reiterada ausencia terminó con una orden de captura en su contra.

El caso se tramita en el marco de una investigación iniciada a partir de la denuncia de un hombre de apellido Chatard. La audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria estaba prevista para las 10:30, en la Sala 7, pero Colombo no se presentó, pese a haber sido notificado a principios de octubre.

No fue la primera vez que el hombre evitó comparecer. Según expuso en la audiencia el ayudante fiscal Mauro Carrizo, ya había sido convocado en dos oportunidades por el Ministerio Público Fiscal para presentarse en la Fiscalía y tampoco había asistido. A eso se sumaron las dos audiencias judiciales a las que faltó: una programada para el 24 de septiembre y la de este lunes.

Durante la audiencia, Carrizo explicó que las notificaciones habían sido recibidas por familiares de Colombo en el domicilio informado en la causa, en barrio Costa Canal 1, en Chimbas. Incluso, una de las citaciones había sido entregada a su hermana, quien confirmó que el hombre residía allí.

Ante ese historial de incomparecencias, el representante de la Fiscalía solicitó que se declarara la rebeldía del acusado y se ordenara su detención. El ayudante de defensor oficial, Maximiliano Vedia, no se opuso al planteo fiscal.