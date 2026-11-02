Pity Álvarez declaró por el crimen de Cristian Díaz: "Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo"

Cristian "Pity" Álvarez declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°29 en el juicio por el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz , ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano. Durante su testimonio, el músico reconstruyó los momentos previos al crimen, recordó un conflicto por el robo de una mochila y sostuvo que se sintió acorralado y amenazado por la víctima , a quien describió como un hombre más grande que él y que llevaba un arma.

Pity Álvarez llegó en ambulancia al juicio y se descompensó antes de declarar por primera vez

"Me cayeron muchas fichas hoy", comenzó su declaración el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, de 54 años. Llegó caminando despacio, acompañado por sus abogados, familiares y el padre César. Durante varias horas relató cómo era su vida en el barrio Cardenal Samoré y qué vínculo mantenía con Díaz, a quien aseguró conocer solamente por su apodo.

En medio de su exposición, incluso pidió que le acercaran su vapeador, aunque los jueces Gustavo Goerner, Juan Martín Ramos Padilla y Hugo Navarro no se lo permitieron.

Uno de los episodios centrales de su declaración fue el supuesto robo de sus pertenencias, ocurrido antes del homicidio. Álvarez contó que había salido con una mochila en la que llevaba dinero, celulares, una computadora y distintos elementos tecnológicos que utilizaba para grabar música .

Según su relato, Díaz se había ofrecido a llevarlo hasta la villa 1-11-14. Antes de llegar, el músico le preguntó si estaba seguro de trasladarlo hasta allí y recordó que el joven le mostró una pistola que llevaba en la cintura.

Cuando llegó al lugar, Álvarez aseguró que le pidió que lo esperara mientras realizaba un trámite. Sin embargo, al regresar, Díaz ya no estaba. El cantante dijo que volvió caminando las 25 cuadras hasta su departamento y que, al llegar, encontró a integrantes del grupo del joven, quienes le dijeron que este se había tenido que ir y que había dejado la mochila.

Al revisar sus pertenencias, descubrió que faltaban elementos tecnológicos y la mitad del dinero. También señaló que, en ese momento, se activó la alarma de su domicilio.

"Me pongo a revisar la mochila, veo que me faltaban las cosas de tecnología y la mitad de la plata que tenía", recordó. Luego aseguró que les pidió a los jóvenes que le transmitieran un mensaje a Díaz: "Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar. Nunca le dije que le iba a pegar un tiro".

El músico sostuvo que su intención era reclamarle por lo ocurrido y que nunca había amenazado con matarlo. También describió a Díaz como un hombre de gran contextura física, que practicaba boxeo y era mucho más grande que él.

El relato de Pity sobre la noche del crimen

Al reconstruir el encuentro que terminó con el homicidio, Álvarez recordó que Díaz estaba muy alcoholizado y bajo los efectos de pastillas. Según su versión, durante la discusión el joven comenzó a provocarlo y lo desafió a pelear. "En un momento me dice: ¡Vamos a pelear! ¡Vamos a pelear! Este chico era mucho más grande que yo", declaró.

El cantante explicó que intentó retroceder para esquivar los golpes y que, durante ese movimiento, advirtió que Díaz llevaba un arma en la cintura. Para explicarlo ante los jueces, se levantó y realizó una demostración de cómo había visto la empuñadura debajo de la ropa de la víctima.

"Yo ya sabía que andaba enfierrado y cuando veo dije: problemas. Así que me empiezo a poner pillo y a ver cómo se mueve él", relató.

También aseguró que comenzó a sentir miedo porque nunca había atravesado una situación similar. "Me quiero ir para atrás. Me arrincono solo de irme para atrás esquivándole los golpes. Me tira un par de trompadas, ahí empecé a sentir miedo", sostuvo.

El momento más delicado de su testimonio llegó cuando reconstruyó los segundos previos a los disparos. Álvarez dijo que las palabras se habían terminado y que sintió que ya no tenía posibilidad de resolver el conflicto de otra manera.

"Me vi acorralado y tenía el arma en el bolsillo", afirmó. Luego agregó que levantó el arma y disparó, aunque reconoció que apuntó hacia el cuerpo de Díaz.

El músico lamentó lo ocurrido y expresó que el crimen iba en contra de sus principios. "Jamás pensé que en este mundo iba a apagar una luz, me gusta encender luces", manifestó. También aseguró que, independientemente de la sentencia, siente culpa por lo que hizo.

El crimen por el que Pity Álvarez llegó a juicio

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 12 de julio de 2018, en el barrio Cardenal Samoré de Villa Lugano. De acuerdo con la acusación, Álvarez discutió con Cristian Maximiliano Díaz porque este le habría recriminado que lo señalara como responsable del robo de sus pertenencias.

Según la reconstrucción del caso, durante el enfrentamiento Díaz empujó e intentó golpear al músico. En ese contexto, Álvarez sacó una pistola calibre .25 y efectuó cuatro disparos contra el joven, quien murió en el lugar.

Después del ataque, el cantante escapó junto a su pareja en un Volkswagen Polo. Antes de llegar al boliche Pinar de Rocha, en Ramos Mejía, descartó el arma utilizada en el crimen en una alcantarilla de la colectora de la autopista Riccheri.

Álvarez permaneció prófugo durante casi un día y el 13 de julio de 2018 se presentó en la Comisaría 52, acompañado por su abogado. Antes de quedar detenido, había pronunciado una frase que marcó el caso: "Lo maté porque era él o yo".

El músico estuvo casi tres años detenido en el pabellón de pacientes psiquiátricos del penal federal de Ezeiza. Posteriormente obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en instituciones médicas, continuó con un tratamiento ambulatorio y finalmente recibió el alta que le permitió recuperar la libertad.