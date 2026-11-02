Conmoción en Mendoza: hallaron a una anciana muerta en su casa con signos de haber sido atacada por un perro

Una tragedia generó una profunda conmoción en la provincia de Mendoza. Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el exclusivo barrio Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, con múltiples lesiones que coinciden con mordeduras de perro.

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El dramático hallazgo se produjo alrededor de las 14 horas de este lunes, cuando el hijo de la víctima regresó de su jornada laboral y se encontró con el cuerpo ensangrentado en la propiedad.

Tras el llamado de alerta, efectivos de la Comisaría 47° arribaron al lugar y solicitaron de urgencia asistencia médica. Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron el deceso de la jubilada debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Por orden de la fiscalía interviniente, se montó un desplegado operativo pericial en el inmueble con el objetivo de reconstruir la mecánica del ataque y esclarecer lo sucedido.

Policía Científica: A cargo del levantamiento de huellas, peritajes en el cuerpo y preservación de la escena.

Policía Rural: Enfocada en la contención, evaluación e inspección del animal involucrado.

Unidad Investigativa Departamental (UID): Abocada a tomar declaraciones y recolectar testimonios entre los vecinos de la zona.

Los interrogantes de la causa

Las autoridades judiciales avanzan en distintas líneas de investigación para resolver los principales interrogantes del caso. La hipótesis central apunta al ataque de un canino, pero los peritos buscan determinar fehacientemente si el perro pertenecía a la propia víctima como mascota o si se trató de un animal ajeno que ingresó a la vivienda. La autopsia del Cuerpo Médico Forense será clave para confirmar la causa exacta de la muerte.