    • 2 de noviembre de 2026 - 18:13

    Salió campeón, festejó con su club y murió en un trágico accidente horas después

    Bruno Ponti, futbolista, murió a los pocos minutos de coronarse campeón. Volcó con su auto en la Ruta Provincial 93 tras los festejos

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una noticia desgarradora conmociona a la provincia de Santa Fe y al fútbol del interior del país. Bruno Ponti, un joven futbolista del Club Atlético Chañarense, murió en la madrugada de este lunes en un violento accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 93, apenas unas horas después de haberse consagrado campeón con su equipo.

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    El domingo por la tarde, el club de la localidad de Chañar Ladeado había logrado el título tras vencer por penales a Independiente. Ponti, una de las figuras del plantel, había compartido en sus redes sociales imágenes de la consagración eufórica junto a sus compañeros y la hinchada.

    El &uacute;ltimo posteo del futbolista Bruno Ponti, que muri&oacute; en un accidente automovil&iacute;stico horas despu&eacute;s de ser campe&oacute;n.

    El último posteo del futbolista Bruno Ponti, que murió en un accidente automovilístico horas después de ser campeón.

    Trágico vuelco en la Ruta 93

    Sin embargo, la celebración dio paso a la tragedia cerca de las 4:30 de la madrugada. Según los primeros informes policiales, el futbolista circulaba en su Chevrolet Corsa en el tramo que conecta Chañar Ladeado con Berabevú cuando, por motivos que aún se investigan, perdió el control, despistó y volcó violentamente.

    Ponti viajaba solo en el vehículo y falleció en el acto a causa del impacto. Su cuerpo fue hallado sobre la banquina por los efectivos de seguridad y los servicios de emergencia que intervinieron en el operativo.

    Conmoción y una emotiva carta de despedida

    La muerte del deportista generó una ola de dolor en las redes sociales, donde hinchas y vecinos expresaron sus condolencias a la familia. Desde la cuenta oficial de Chañarense emitieron una emotiva carta abierta para despedir a su jugador:

    "Nos queda un pequeño consuelo: saber que ayer viviste uno de los días más felices de tu vida. Que pudiste celebrar eso por lo que tanto luchaste, con la camiseta que tanto amabas y rodeado de tu gente", expresaron en la publicación. "Ayer celebrábamos juntos una estrella más en nuestro escudo, sin imaginar que hoy vos te convertirías en una de esas estrellas que nos van a acompañar y guiar desde el cielo", concluyó el mensaje del club.

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