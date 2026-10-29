    • 29 de octubre de 2026 - 10:53

    Murió Carlos Roziak: cómo fue el fatal desenlace

    La Justicia ordenó una autopsia para establecer las causas del deceso.

    El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las 1:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Ferradas, en la ciudad de Leandro N. Alem.

    El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las 1:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Ferradas, en la ciudad de Leandro N. Alem.

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    Un hombre de 71 años murió tras ser rescatado de una vivienda que se incendiaba en Alem. La víctima fue identificada como Carlos Roziak, quien fue retirado del inmueble por los equipos de emergencia y recibió maniobras de reanimación, aunque finalmente falleció. La Justicia ordenó una autopsia para establecer las causas del deceso.

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    El incendio ocurrió durante la madrugada de este jueves, cerca de las 1:30, en una vivienda ubicada sobre la calle Ferradas, en la ciudad de Leandro N. Alem.

    Al arribar, los equipos de emergencia, bomberos voluntarios y policías, encontraron en el interior de la vivienda a su propietario, Carlos Roziak, de 71 años, quien presentaba un cuadro de salud crítico. Ante esta situación, fue retirado del inmueble y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque posteriormente se constató su fallecimiento.

    Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y solicitó la realización de una autopsia para determinar fehacientemente la causa de muerte.

    La investigación continúa para establecer las circunstancias en que se inició el incendio.

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