Murió Daniel Moreira en un accidente de tránsito

Viajaba en una moto y falleció en el acto.

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Un hombre de 31 años, identificado como Daniel Moreira, falleció anoche tras protagonizar un siniestro vial entre la motocicleta que manejaba y un coche, sobre la ruta nacional 101, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de Piñalito Norte, provincia de Misiones.

Sucedó alrededor de las 22:30 de anoche, en el paraje Kilómetro 130, donde, por causas que se investigan, chocaron un Volkswagen Gol con patente brasileña, conducido por un argentino de 29 años, y la motocicleta Zanella de 110 cilindradas, al mando de Moreira.

Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso. Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y determinó que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas.