    • 26 de octubre de 2026 - 09:47

    Murió Daniel Moreira en un accidente de tránsito

    Viajaba en una moto y falleció en el acto.

    Murió Daniel Moreira en un accidente de tránsito

    Murió Daniel Moreira en un accidente de tránsito

    Foto:

    Un hombre de 31 años, identificado como Daniel Moreira, falleció anoche tras protagonizar un siniestro vial entre la motocicleta que manejaba y un coche, sobre la ruta nacional 101, a la altura del kilómetro 45, en jurisdicción de Piñalito Norte, provincia de Misiones.

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    Las víctimas fatales son un hombre de 83 años oriundo de Buenos Aires y una mujer de 80 de nacionalidad alemana.

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    Sucedó alrededor de las 22:30 de anoche, en el paraje Kilómetro 130, donde, por causas que se investigan, chocaron un Volkswagen Gol con patente brasileña, conducido por un argentino de 29 años, y la motocicleta Zanella de 110 cilindradas, al mando de Moreira.

    Como consecuencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar, mientras que el conductor del automóvil resultó ileso. Posteriormente, el médico policial examinó el cuerpo y determinó que la víctima sufrió un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas.

    En el hecho intervino personal de la Comisaría de Piñalito Norte, dependiente de la Unidad Regional XII. El cuerpo fue entregado a sus familiares para su posterior sepelio.

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