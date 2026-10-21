    • 21 de octubre de 2026 - 07:21

    Un nene de 10 años murió tras infectarse con la ameba "comecerebros" en Catamarca: investigan dónde se contagió

    El Ministerio de Salud provincial confirmó que la víctima presentó un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Ministerio de Salud de Catamarca confirmó la muerte de un nene de 10 años que presentó un cuadro de meningoencefalitis amebiana primaria, una infección grave causada por la ameba comecerebros que afecta al sistema nervioso central.

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    El diagnóstico fue corroborado por el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán mediante una prueba de PCR realizada sobre una muestra de líquido cefalorraquídeo. Allí, el análisis identificó la presencia de la bacteria Naegleria fowleri.

    Ante esa situación, la cartera sanitaria avanzó con medidas preventivas en el complejo de las Termas de Fiambalá, entre ellas, tomar muestras para analizar las aguas y determinar si hay presencia del microorganismo.

    Los especialistas provinciales buscan reconstruir los lugares donde el nene pudo haber estado expuesto al microorganismo durante los 12 días previos a la aparición de los síntomas.

    Las termas permanecen cerradas por la investigación y aún no hay fecha de reapertura. Al mismo tiempo, se inhabilitó el acceso al Balcón del Pissis por condiciones climáticas adversas, lo que profundizó el impacto en el turismo local.

    Muestras de agua y la situación en las termas

    Los equipos sanitarios comenzaron a tomar muestras de agua y de otros ambientes considerados relevantes para la investigación, con el objetivo de determinar si alguno de esos espacios reunía condiciones favorables para la presencia de la ameba.

    Sin embargo, las autoridades aclararon que hasta el momento no existían resultados que confirmaran la presencia de Naegleria fowleri en las Termas de Fiambalá, ni pruebas que vincularan directamente el complejo con la infección del niño.

    Además, informaron que no se habían detectado nuevos casos en la provincia, por lo que el episodio era considerado, en principio, un hecho aislado.

    Qué se sabe sobre la “ameba comecerebros” y su transmisión

    Según explicó el Ministerio provincial en su comunicado, la Naegleria fowleri “es una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes”. Asimismo, señalaron que tiene las siguientes características:

    • Es un microorganismo que genera una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.
    • Se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz.
    • No se transmite de persona a persona, por lo que no existe riesgo para familiares, convivientes, personal de salud u otros contactos de la persona infectada.
    • No se adquiere por beber el agua que contiene la ameba.

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