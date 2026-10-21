Murió Saúl Blanch, la histórica voz del primer disco de Rata Blanca y pionero del heavy metal argentino

El mundo del rock y el heavy metal argentino está de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Saúl Blanch a los 75 años, una de las voces más emblemáticas, agudas y pioneras del género en el país. El músico se encontraba internado desde hacía tiempo batallando contra delicados problemas de salud.

La triste noticia fue dada a conocer por el reconocido periodista de música y referente del género, César Fuentes Rodríguez, a través de un sentido comunicado público. "Me acaban de confirmar y he recibido con gran dolor la noticia del fallecimiento del querido Saúl Blanch, quien estaba desde hace tiempo hospitalizado", expresó con pesar para dar el último adiós al cantante.

Dotado de una voz aguda, melódica y con un registro ideal para el hard rock y el heavy metal, la trayectoria de Saúl Blanch comenzó a marcar un hito en la década de 1970. Se consolidó como una figura clave de la escena nacional al integrar Plus, una de las agrupaciones fundacionales del rock pesado en Argentina.

A comienzos de los años '80, Blanch continuó su camino en la música al sumarse a WC, otro proyecto clave del metal argentino primigenio. Aunque la banda no llegó a plasmar su material en un estudio de grabación, dejó una marca imborrable en el circuito underground de la época.

El mito del primer disco de Rata Blanca

Sin embargo, el hito que terminó de inmortalizar su nombre en la historia de la música nacional ocurrió a fines de los años '80. Tras la formación de Rata Blanca, la banda liderada por Walter Giardino buscaba una voz con potencia y alcance para registrar su primer material de estudio.

Aunque Blanch ya había tomado la decisión de alejarse del proyecto, la falta de un reemplazante a la altura de las exigencias técnicas del grupo hizo que fuera convocado para grabar las partes vocales. Fue así como en 1988 se editó el disco homónimo Rata Blanca, un trabajo fundacional que incluyó clásicos imperecederos como "Chico callejero" y "El sueño de la gitana".

Su interpretación en esa primera placa discográfica quedó grabada para siempre en las páginas doradas del metal hispanoparlante, convirtiendo a Saúl Blanch en un referente indiscutido y en una leyenda que hoy es despedida con profundo respeto por la comunidad rockera de todo el país.