    • 28 de octubre de 2026 - 11:30

    Murió Lorena López en un accidente

    Se trata de una mujer de 44 años quien murió por la graves heridas que sufrió en la caída en su moto.

    Murió Lorena López en un accidente

    Murió Lorena López en un accidente

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    Una mujer identificada como Lorena Amelia López (44) falleció este miércoles en horas de la mañana tras protagonizar un despiste a bordo de su motocicleta. El trágico episodio ocurrió sobre la colectora Leonardo Favio, casi en su intersección con la calle Los Helechos, en jurisdicción del barrio Fátima.

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    De acuerdo con la información oficial, el hecho fue constatado alrededor de las 6:20 por efectivos de la Comisaría de la Mujer de Fátima —dependiente de la Unidad Regional X—, quienes acudieron al lugar tras recibir el alerta. Al intentar asistir de inmediato a la conductora, los agentes corroboraron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

    Investigación en curso

    Tras el hallazgo, se dio intervención al magistrado de turno, quien dispuso las primeras medidas de rigor en el lugar del hecho. Entre las directivas judiciales, se solicitó la realización de una autopsia médico-legal con el objetivo de determinar con precisión las causas fehacientes del fallecimiento.

    En paralelo, personal de distintas dependencias policiales continúa realizando las pericias accidentológicas y las actuaciones correspondientes para establecer fehacientemente las circunstancias que rodearon al despiste.

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