Tragedia en Río de Janeiro: un turista argentino murió al estrellarse en un vuelo en ala delta

Fallecieron el joven de 26 años y su instructor tras chocar contra el muro del paseo marítimo. Las autoridades suspendieron la actividad en la zona.

Un trágico accidente conmocionó a la ciudad de Río de Janeiro este lunes tras la muerte de un turista argentino y su instructor, quienes fallecieron al caer al vacío mientras realizaban un vuelo de excursión en ala delta.

La víctima de nacionalidad argentina fue identificada como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, mientras que el instructor que lo acompañaba era Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos.

Ambos habían despegado desde la tradicional rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más populares para la práctica de vuelo libre en la zona sur de la ciudad brasileña. El trayecto debía finalizar en la pista de aterrizaje habilitada sobre la franja de arena de la playa de São Conrado, pero la maniobra de aproximación terminó en desastre.

El momento del impacto Según relatos de testigos presenciales a la prensa local, el equipo realizó una trayectoria por debajo del recorrido habitual durante el tramo final del vuelo. Al perder la altura prevista, la estructura impactó de lleno y con violencia contra el muro de contención que separa el paseo marítimo de la playa, donde existe un desnivel de más de 2,5 metros.

Tras el alerta emitido a las 11:23 de la mañana, bomberos del Grupamento de Bombeiro Militar (25° GBM), el Grupamento de Operaciones Aéreas (GOA) y personal marítimo acudieron al lugar. Pese a desplegar un operativo de rescate con apoyo de helicópteros y ambulancias, ambos ocupantes perdieron la vida debido a la gravedad de las lesiones.