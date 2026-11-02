Tenía 20 años y más de 1.300 horas de vuelo: quién era la copiloto del Learjet que cayó en Florida

La tragedia aérea ocurrida en Florida sumó en las últimas horas una historia que generó conmoción. Nathalia Gadelha Filgueiras, de apenas 20 años, fue identificada por su familia como la copiloto del Learjet 60 que se estrelló el domingo 1 de noviembre en el condado de Palm Beach , provocando la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo.

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La joven había construido en pocos años una carrera poco habitual para su edad. Obtuvo su licencia de piloto privado cuando tenía 17 años y todavía cursaba la secundaria , antes incluso de conseguir su licencia de conducir. Para ese momento ya había decidido que la aviación no sería solamente un pasatiempo: su objetivo era convertirse en piloto comercial y llegar a trabajar para una aerolínea.

Nathalia creció en Florida en una familia de raíces brasileñas. Su interés por los aviones había comenzado mucho antes de ingresar formalmente a una escuela de vuelo: según contó su madre, desde pequeña disfrutaba ir al aeropuerto de Boca Ratón para observar los despegues y aterrizajes y alrededor de los 12 años ya decía que quería convertirse en piloto.

Nathalia Gadelha había comenzado su formación aeronáutica siendo adolescente y ya contaba con licencia comercial, habilitación multimotor y certificación como instructora.

Su formación formal comenzó en 2020, cuando todavía era adolescente. Su padre, que había aprendido a volar por recreación, también acompañó sus primeros pasos, mientras que parte de su capacitación inicial fue financiada por el programa Aviation Academy del Distrito Escolar de Palm Beach County , que ofrecía certificaciones aeronáuticas a estudiantes.

En octubre de 2023, mientras cursaba el último año en West Boca Raton High School, obtuvo su licencia de piloto privado. La particularidad de poder pilotear una aeronave antes de conducir un automóvil la convirtió entonces en noticia en medios locales. “ Sí, pero puedo volar ”, bromeaba cuando le preguntaban por esa situación.

Más de 1.300 horas de vuelo con solo 20 años

Después de terminar la secundaria, Nathalia continuó perfeccionándose en American Flyers, una reconocida escuela de aviación con operaciones en Texas y Florida. Con el paso del tiempo sumó habilitación para vuelos por instrumentos, certificación multimotor y el título de instructora de vuelo.

Al momento del accidente, su padrastro confirmó que había acumulado más de 1.300 horas de vuelo, una cifra significativa para una aviadora de su edad. Su madre agregó que llevaba aproximadamente nueve meses trabajando como piloto comercial y que se desempeñaba para Upper Jets, una compañía de vuelos chárter privados con base en Fort Lauderdale.

Su meta seguía siendo avanzar en la carrera aeronáutica hasta poder ingresar a una línea aérea comercial. En redes sociales había mostrado parte de su crecimiento profesional y celebrado las distintas certificaciones obtenidas junto a su pareja, también vinculada a la aviación.

La tragedia del Learjet 60

El accidente ocurrió cerca de las 12.50 del domingo 1 de noviembre. El Learjet 60 había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino North Eleuthera, en Bahamas, cuando perdió altura de manera abrupta y se precipitó sobre una zona residencial de Greenacres, en Palm Beach County.

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Las nueve personas que viajaban en la aeronave murieron. El impacto dejó un cráter sobre la calzada, provocó incendios y obligó a evacuar a cientos de residentes de una comunidad cercana, aunque las autoridades informaron que no hubo víctimas fatales en tierra.

En las comunicaciones previas al accidente, la tripulación informó que atravesaba turbulencias, precipitaciones y formación de hielo. Poco después declaró una emergencia mientras el avión comenzaba un descenso extremadamente rápido. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, junto con la Administración Federal de Aviación, investiga qué provocó la pérdida de control.

Hasta este lunes, las autoridades estadounidenses todavía no habían divulgado oficialmente la identidad de todos los fallecidos. En el caso de Nathalia, fueron su madre y su padrastro quienes confirmaron públicamente que integraba la tripulación como copiloto. Su madre también aclaró que no era la comandante de la aeronave y que, por su función, no tenía la responsabilidad final sobre las decisiones del vuelo.

La investigación de la NTSB deberá determinar ahora qué ocurrió durante los últimos minutos del Learjet 60 y si las condiciones meteorológicas tuvieron alguna incidencia en la tragedia. Mientras tanto, la identificación de Nathalia reveló detrás del accidente la historia de una joven que había comenzado a volar antes de terminar la secundaria y que, con solo 20 años, ya había convertido la aviación en su profesión.