Llamaron a la policía en un partido infantil porque un nene de 3 años "jugaba demasiado bien"

Una disputa entre adultos por los minutos de juego de Nevada Pierre terminó con patrulleros en un parque de Winter Park.

Un partido de fútbol infantil en Winter Park, Florida, terminó con la policía en la cancha luego de que los organizadores llamaran al 911 por una discusión con la madre de Nevada Pierre, un nene de 3 años que competía contra rivales de hasta 5. La disputa giró en torno a la rotación de jugadores y al tiempo que el chico pasaba en el campo.

Los agentes llegaron al parque Martin Luther King Jr. y constataron que no había ningún delito: lo calificaron como un asunto civil. No hubo arrestos, y como el predio es un parque público, tampoco podían obligar a la familia a irse, aunque los directivos de la liga sí podían cancelar la inscripción del menor. Finalmente, los Pierre se retiraron por su cuenta y pidieron que les devolvieran el dinero.

No soportaron que un niño de 3 años jugara mejor que sus hijos, ¡y llamaron a la policía!



Una inusual escena en Winter Park, Florida, se registró el pasado fin de semana cuando padres de otros niños pidieron la presencia de la policía, pues un pequeño de apenas 3 años era… pic.twitter.com/vfMEtlTeHc — La-Lista Deportes (@LaListaDeportes) October 26, 2026 Según el reporte oficial, el director del torneo de i9 Sports llamó a emergencias a las 9:50 porque la madre lo seguía y le reclamaba delante de los demás asistentes, además de transmitir la discusión en vivo por redes sociales. Dos policías llegaron a las 10:00. En las cámaras corporales difundidas por ABC7, el directivo dijo que el chico es muy bueno, pero que empuja a otros niños. Explicó que el reglamento busca que todos tengan minutos equitativos, sin importar el nivel, y que su llamado no apuntaba contra el nene sino a frenar una pelea entre adultos.

La madre, Martasia Griffin, contó otra versión. Según dijo, a su hijo lo mandaban al banco de suplentes varias veces por rendir mejor que el resto, y otros padres se quejaban porque retenía la pelota y hacía goles con facilidad. Aseguró que Nevada entrena tres horas por día con su padre, Don Pierre, y pidió que también se tengan en cuenta los sentimientos del nene, que se asustó con la llegada de los patrulleros porque creyó que había hecho algo malo. Además, la familia rechazó la propuesta de cambiarlo de sede porque el nuevo lugar quedaba a tres horas de distancia.

i9 Sports respondió con un comunicado en el que dijo que el bienestar y el trato respetuoso a cada chico y su familia son una prioridad, y anunció una revisión formal de lo ocurrido. Además, informó que los dueños de las sedes locales recibieron amenazas e insultos tras la viralización y confirmó que reembolsó la inscripción.