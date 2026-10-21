Cayó un peligroso prófugo en Caucete: tenía pedido de captura por robo y fue atrapado por la policía

Personal de la Brigada Este interceptó a un joven de 28 años en el centro de Caucete tras confirmarse que pesaba sobre él un pedido de captura.

Un joven de 28 años que permanecía prófugo de la Justicia fue detenido en las últimas horas en el departamento Caucete, luego de un eficaz procedimiento concretado por efectivos de la Brigada Este.

Las tareas de investigación e inteligencia previa permitieron a los uniformados tomar conocimiento sobre la existencia de un oficio judicial en el que se solicitaba la inmediata captura de un sujeto de apellido López, con domicilio fijado en la Villa Las Rosas.

Tras montar un operativo de vigilancia en la zona, los efectivos lograron individualizar al sospechoso mientras caminaba por la intersección de calles Juan José Bustos y Rioja. Al percatarse de su presencia, el personal policial procedió de inmediato a su interceptación y aprehensión.

Luego de la captura, los efectivos mantuvieron comunicación con el fiscal de la causa, quien constató que el pedido de detención por el delito de robo continuaba plenamente vigente. Ante esto, la autoridad judicial dispuso el traslado del aprehendido en calidad de detenido y ordenó el labrado de las actuaciones complementarias.