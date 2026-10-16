Caucete: dicen que en un par de semanas inicia la recuperación de la plaza en mal estado frente al hospital

Tras la publicación de DIARIO DE CUYO sobre el mal estado y abandono de la Plaza del Barrio Área 2 , frente al Hospital César Aguilar, el municipio de Caucete dio a conocer el proyecto de recuperación y refuncionalización del paseo. Autoridades municipales dijeron que la obra arrancará en un par de semanas.

Caucete: la plaza en un sector clave del departamento que se convirtió en un peligro por su mal estado

Juan José Escobar , secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbanístico y Ambiente, de Caucete, le dijo a DIARIO DE CUYO que ya e stá listo el proyecto de la obra de refuncionalización de la Plaza del Barrio Área 2 y que están esperando a que llegue el material y mobiliario necesario para comenzar con la misma.

‘En agosto nos reunimos con vecinos de esta barrio y nos comprometimos en trabajar para recuperar esta plaza que está en un punto neurálgico de Caucete. Y comenzamos sacando las mesas y la tela vieja del playón deportivo. Pero, los tiempos administrativos nos retrasaron un poco. Pero, en un par de semanas más comenzaremos con la obra’, sostuvo Escobar.

El funcionario dijo que la recuperación y refuncionalización de este paseo se realizará con fondos municipales y por etapas, avanzando a medida que haya recursos disponibles. Dijo que en la primera etapa los trabajos se enfocarán en el sistema de iluminación.

En la primera etapa, se reemplazarán las viejas columnas de iluminación, para colocar 17 columnas nuevas con sus respectivas luminarias Led. A estas se agregarán un par de torres para iluminar con más potencia esté paseo, especialmente el área del playón deportivo, y evitar los ‘actos de vandalismo’ del que fue blanco. ‘Hace un tiempo tuvimos que derribar uno de los kioscos y una garita que había en esta plaza y que usaban como aguantadero. Por eso también hablamos con los vecinos para apelar a su ayuda a la hora de cuidar y preservar este lugar’, dijo Escobar.

El funcionario agregó que ya tienen las nuevas columnas y luminarias para la renovación del sistema de iluminación en el predio.

Nuevos juegos y mobiliario para recuperar el paseo

En una segunda etapa, los trabajos del municipio se concentrarán en el sector infantil. Allí, a demás de recuperar la parquización, se instalarán nuevos juegos para los niños. Y posteriormente se procederá con la refacción del playón deportivo donde se recuperará el piso y el cierre perimetral, y se ampliarán las instalaciones para la colocación de una posta de calistenia.

En otra etapa, la obra estará destinada a la recuperación del patio cívico y del monumento que se encuentra dentro del mismo, con la renovación de pisos e iluminación, ya que es el sector destinado a las ceremonias y actos protocolares.

Los trabajos finalizarán con la refacción de los bancos de hormigón existentes y la instalación de nuevos asientos de metal para brindar mayor comodidad de la gente. ‘No podemos establecer plazo de finalización de la obra porque se irá avanzando por etapas, si podemos decir que comenzará en un par de semanas’, sostuvo Escobar.