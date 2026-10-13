    • 13 de octubre de 2026 - 12:39

    Dijeron que era un cumpleaños, pero cobraban entrada y vendían alcohol: ocho detenidos en una fiesta clandestina en Caucete

    La Policía llegó por disturbios a una vivienda del barrio Enoé Mendoza y descubrió una fiesta promocionada en redes sociales. Los hombres pagaban $1.500, las mujeres ingresaban gratis y también encontraron a un menor de edad.

    La Policía descubrió una fiesta sin habilitación en una vivienda del barrio Enoé Mendoza, en Caucete.

    La Policía descubrió una fiesta sin habilitación en una vivienda del barrio Enoé Mendoza, en Caucete.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que inicialmente fue presentado como un simple cumpleaños familiar terminó con una intervención policial y una presunta fiesta clandestina descubierta en Caucete. Efectivos de la Comisaría 9ª llegaron hasta una vivienda del barrio Enoé Mendoza después de recibir una alerta por disturbios y, al ingresar, observaron a varias personas que intentaban abandonar el lugar por la parte trasera.

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    Según la información policial difundida por medios locales, ocho hombres fueron interceptados durante el procedimiento y presentaban fuerte aliento etílico. La Policía comenzó entonces a reconstruir qué ocurría dentro de la vivienda y determinó que el encuentro había sido promocionado en redes sociales como “JODA ENOE FESTT”.

    Cobraban $1.500 a los hombres y las mujeres entraban gratis

    Las averiguaciones permitieron establecer que el evento no funcionaba como una reunión privada convencional. Según el reporte, los hombres debían pagar $1.500 para ingresar, mientras que las mujeres tenían entrada gratuita. Además, en el interior se comercializaban bebidas alcohólicas y la actividad se habría prolongado más allá del horario permitido.

    Los efectivos habían llegado al domicilio luego de que el sistema de emergencias recibiera avisos por disturbios en la vía pública. El propietario permitió el ingreso de la Policía y en el interior se constató la presencia de música, luces y una ambientación propia de un evento. El comisario Mario Domínguez, jefe de la Comisaría 9ª, indicó que la vivienda no contaba con habilitación para desarrollar ese tipo de actividad.

    Intentaron escapar por el fondo cuando llegó la Policía

    Durante la intervención, varios asistentes buscaron salir por la parte posterior y los laterales de la propiedad. Los policías lograron contener la situación y trasladaron a los involucrados hasta la dependencia policial mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.

    En el lugar también fue identificado un adolescente, por lo que intervino el Juzgado de Menores y posteriormente fue entregado a sus padres. Las actuaciones principales quedaron encuadradas en el ámbito contravenciona

    La causa quedó en manos del Juzgado de Paz de Caucete, que deberá resolver la situación de los aprehendidos y determinar qué responsabilidad le corresponde al propietario y organizador de la vivienda por desarrollar un evento sin las autorizaciones exigidas.

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