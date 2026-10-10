Charly García, el mito viviente del rock nacional, reabre su cofre histórico

El ícono indiscutible del rock nacional, Charly García, festejará sus 75 años de vida con un especial imperdible: el relanzamiento de su emblemático proyecto 60x60 . El próximo 23 de octubre , en coincidencia exacta con el día de su cumpleaños , saldrá a la luz esta esperada edición conmemorativa.

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El lanzamiento reúne los registros remasterizados de las actuaciones Charly brindó junto a su banda The Prostitution durante 9 funciones en el Teatro Gran Rex, entre finales de octubre y noviembre de 2011. Fue para celebrar sus 6 décadas de vida. Al año siguiente salió la primera caja coleccionable (que incluyó 3 CD, 3 DVD, libro de fotos, póster y lámina numerada). Esta nueva edición celebra los 15 años de aquel hito y, claro, el celebrado onomástico de Mr. Say no more.

La nueva entrega estará disponible en plataformas digitales y en formatos físicos de colección, en CD y vinilo, en dos atractivas propuestas ideales para coleccionistas: una imponente caja con seis discos de vinilo y otra alternativa compuesta por tres CD.

60x60, mucho más que un recorrido por la historia musical de Charly García

En total, la recopilación condensa una cuidada selección de creaciones supervisadas por el propio artista , que reviven la magia desplegada durante aquellas veladas inolvidables.

Aquel histórico proyecto se estructuró a través de tres espectáculos conceptuales diferenciados: La vanguardia es así, Detrás de las paredes y El ángel vigía.

Con repertorios únicos que sumaron seis decenas de piezas sin repetirse, el recorrido abarcó más de cuarenta años de producción creativa, atravesando etapas fundamentales como Sui Generis y Serú Girán hasta consolidarse en su vasta trayectoria solista. Himnos de la música popular como Los dinosaurios, Viernes 3 AM, Demoliendo hoteles, Cerca de la revolución, Inconsciente colectivo y Canción para mi muerte formaron parte del repertorio.

Para encarar semejante desafío, García conformó una versión ampliada de su agrupación The Prostitution, integrada por referentes como Fabián Von Quintiero, Rosario Ortega, Fernando Samalea, Carlos García López, Kiuge Hayashida, Carlos González y Toño Silva. A esta sólida formación se le unieron secciones de cuerdas e ilustres invitados de la escena nacional de la talla de Fito Páez, Pedro Aznar, Nito Mestre y Juanse, sumados a las intervenciones habladas de figuras como Juan Alberto Badía y Graciela Borges.

Aquellos recitales marcaron un hito por su refinamiento sonoro —definido por Charly como "neoclásico y minimalista"— y representaron el brillante reencuentro del ícono con las grandes audiencias.

Este 23 de octubre, la leyenda celebra tres cuartos de siglo reabriendo el cofre de uno de los capítulos más memorables de la historia del rock en español.