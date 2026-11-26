El exparticipante Alan Simone reveló en un ciclo de streaming que mantuvo un romance secreto de un año con Marta Fort que terminó abruptamente por incompatibilidades.

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Alan Simone, conocido por su paso por Marta Fort, rompió el silencio y confesó que mantuvo una relación sentimental secreta con la mediática durante casi un año. El ex participante compartió los detalles del vínculo en el ciclo "Date Cuenta", emitido por DGO Stream, revelando que la historia se mantuvo oculta hasta su abrupto final.

Durante la conversación, Simone admitió que la relación concluyó de forma conflictiva, aunque prefirió no profundizar en los motivos exactos para evitar futuros roces. "Nosotros terminamos un poco mal, entonces no quiero hablar y que después ocurran problemas", declaró, deslizando la posibilidad de un desacuerdo relacionado con la intimidad.

El exparticipante desmintió la presencia de terceros en la separación, atribuyendo la ruptura a diferencias personales y a una falta de compatibilidad. Según Simone, la pareja no llegaba a un acuerdo sobre la exclusividad y sus agendas independientes también contribuyeron al desgaste del vínculo, contradiciendo las versiones que indicaban una duración mayor a un año y medio.

Detalles sobre el romance oculto de Marta Fort La conversación en "Date Cuenta" también abordó la actualidad del vínculo. Si bien Alan Simone afirmó que no tendría problemas en saludar a la famosa si se cruzaran en algún evento, el conductor Fede Lezcano reveló un detalle que evidenció la tensión persistente: ambos se tienen mutuamente bloqueados en WhatsApp.

La confesión de Simone cobra relevancia en el contexto de la reciente ruptura de Marta Fort con el empresario Juan Manuel Ramírez. La hija de Ricardo Fort había confirmado la separación pocos días antes, sumando un nuevo capítulo a la cronología de sus relaciones personales.