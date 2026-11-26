Hoy, el Museo Franklin Rawson cumple 90 años desde su inauguración, el 26 de noviembre de 1936 . Y el aniversario lo encuentra de la mejor manera: convertido en uno de los museos más importantes del país, con una de las colecciones más valiosas y completas de Argentina. Detrás de ese rico patrimonio, hay una historia digna de conocer.

Actualmente cuenta con más de 4000 piezas en total , a las que pronto se sumarán 4 más : los premios adquisición de la Bienal Nacional de Dibujo y del Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales. Es, justamente, una de las modalidades con las que la institución -bajo la órbita del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia- ha ido enriqueciendo su patrimonio, en el marco de una política federal de adquisiciones , mediante programas, ferias y certámenes . Y claro, también con significativas donaciones a lo largo de su historia.

Pero mucho antes de todo esto hubo un comienzo y fue de la mano de un grupo de visionarios: la primera Comisión Provincial de Bellas Artes , de la que se ha escrito en reiteradas oportunidades. Fueron sus integrantes quienes dieron inicio a esta colección que hoy es emblema provincial , con un puñado de obras: las tres primeras, muy vinculadas a Cuyo.

Un lustro después, llegaron “las más valiosas de nuestro patrimonio” , dijo a DIARIO DE CUYO el director del Museo, Emanuel Díaz Ruiz, en alusión a esas creaciones de grandes referentes del arte argentino moderno . Todas ellas conforman la piedra basal de la colección .

DIARIO DE CUYO te muestra el kilómetro cero del acervo del Franklin Rawson , que además ha sido faro para posteriores incorporaciones.

El origen de la colección

Creada la primera Comisión Provincial de Bellas Artes en 1934 (por decreto del Poder Ejecutivo), el 26 de noviembre de 1936 se inauguró el Museo Provincial de Bellas Artes (en calle Rivadavia, entre Salta y España). Allí se exhibieron -además de algunas obras que llegaron al comienzo, desde el Museo Nacional de Bellas Artes y en calidad de préstamo- las primeras adquisiciones de la institución sanjuanina, que por entonces no llevaba el nombre Franklin Rawson.

“En ese momento, como no tenían una colección para mostrar, la Comisión empieza a comprar obras para poder consolidar un acervo. Era el gobierno de Juan Maurín y se hizo con fondos provinciales ”, contó Díaz Ruiz.

La primera obra que compró la provincia fue “Gitana”, un retrato hecho por Pedro Antonio Martínez -un pintor “viajero”, de origen español, que estaba en San Juan y que había concretado la primera exposición del museo.

La primera adquisición del Museo Franklin Rawson: "Gitana", del español Pedro Antonio Martínez, retrato al óleo sobre tela

En octubre de 1937, la Comisión realizó el 1° Salón Anual de Plástica, con pintores locales y un invitado especial: Fidel de Lucía (de ascendencia y formación italiana, radicado en Mendoza), uno de los más reconocidos de la región. En 1938 la provincia adquiere su “Eucaliptus” y ese mismo año ejecutó otra compra más: “Día gris”, del “sanjuanino por adopción” Manuel Marín Ibáñez, español que fue uno de los precursores del paisajismo sanjuanino del siglo XX.

Con esas tres obras propias dio inicio la colección del Franklin Rawson.

Seguna adquisición, "Eucaliptus". Óleo sobre tela, de Fidel de Lucía

Tercera compra con una partida provincial: "Día Gris", de Manuel Marín Ibáñez

El gran salto del Museo

En 1941, coletazos de la histórica “década infame”, el Museo recibió un impulso decisivo. Durante la presidencia a cargo de Ramón Castillo e intervención provincial de Evaristo Pérez Virasoro, la Comisión consiguió un importante subsidio de la Nación que le permitió adquirir algo más de una docena de destacadas obras, varias de artistas ya consagrados (algunos vinculados al Grupo de París): Spilimbergo, Berni, Basaldúa, Butler. También de Gómez Cornet, De Larrañaga y otros. Con ese tándem se armó la “Sala de Autores Argentinos Contemporáneos”.

"Figuras" (1939) Lino Enea Spilimbergo - Óleo sobre tela -184,4 x 100 cm

“Son la joya de nuestro patrimonio, figuras indiscutibles de la escena nacional. La Comisión construyó el núcleo fundacional del Museo con lo mejor de su momento, fue muy visionaria”, valoró el director del Franklin Rawson. “ Olindo Dávoli, que se dedicaba al comercio en la provincia, una persona muy formada y también pintor, era el que viajaba a Buenos Aires, a los salones, a adquirir las obras. Eligieron piezas muy representativas de estos artistas, muchos ya muy conocidos, ganadores de premios a nivel nacional e internacional”, subrayó. “Sí fue llamativo que casi todas las primeras obras fueron de carácter bidimensional. La obra escultórica, en general, vino después”, apuntó.

"Figura de niña" (1935) Antonio Berni. Óleo sobre tela - 100,1 x 65,4 cm

El aporte para esta compra fue de algo más de m$n 4.000 (pesos moneda nacional). Las obras más onerosas fueron la de Lino Enea Spilimbergo, que costó m$n 450 y “Figura de muchacho”, de Francisco Vidal, m$n 400. A m$n 350 pagaron “Retrato”, de Enrique de Larrañaga. En m$n 300, compraron, por ejemplo, “Figura de niña" (antes "La chica de la guitarrita”), de Antonio Berni; “Criollita”, de Ramón Gómez Cornet, “Odalisca”, de Héctor Basaldúa y “Composición”, de Enrique Borla. El crédito local, "Gran retrato", de Franklin Rawson, se cotizó a m$n 110, por citar algunas.

"Odalisca". Héctor Basaldúa - Óleo sobre tela - 100,2 x 69,9 cm

¿Un desembolso importante? En aquella época, el sueldo promedio de un empleado público inicial o de un obrero industrial era de entre m$n 120 y 180 por mes; y un maestro ganaba alrededor de m$n 250 - 300 mensuales.

"Sierras de Córdoba" (Paisaje) (1940) Guillermo Butler - Temple sobre cartón - 34,9 x 50 cm

“Era un valor importante, pero sin duda conseguían el mayor beneficio para la provincia, en el sentido de que muchos artistas bajaban sus honorarios porque querían estar en las colecciones de los museos”, consideró el funcionario.

"Retrato de Isabel Roca" (1937) Enrique De Larrañaga - Óleo sobre tela - 120,5 x 99,9 cm. Abajo, al fondo, la misma obra, en la sede donde fue inaugurado el Museo en 1936.

Artistas contemporáneos: modelo a seguir

“ Lo destacado es que ellos compraron obras de sus contemporáneos, y es lo que nosotros estamos haciendo actualmente ”, marcó Díaz Ruiz, trazando un paralelismo.

“El Museo conserva gran cantidad de piezas de los precursores de la pintura en San Juan y Cuyo. Gracias a la Comisión original del Museo, también tiene un acervo numeroso de obra de arte moderno. Y el arte contemporáneo ha tenido un gran auge en estas últimas décadas, a través del Programa de adquisiciones, para ampliar el patrimonio provincial ”, detalló. “ Así, ellos lograron gestar una de las mejores y más trascendentes colecciones del interior del país; y eso es lo que nosotros tratamos de seguir, incorporando a los artistas más representativos de nuestro momento, porque continuamos ese relato de la historia del arte”, expresó Díaz Ruiz, antes de imaginar -a propuesta de este medio- cuál sería la opinión de los precursores en los 90 años del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

“Creo que estarían orgullosos del trabajo ininterrumpido y de que el Museo sea lo que soñaron y por lo que trabajaron: un museo que ha trascendido las fronteras de San Juan. Un museo que se ha convertido en un faro de Cuyo. Un museo que es referente en el arte nacional ”, concluyó.

El 5 de diciembre, con la gala de los 90 años, se renovarán las salas de colección permanente. Y el 18 de diciembre, con la Bienal Nacional de Dibujo y el Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, se hará el recambio de salas temporales. El 5 de diciembre, con la gala de los 90 años, se renovarán las salas de colección permanente. Y el 18 de diciembre, con la Bienal Nacional de Dibujo y el Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales, se hará el recambio de salas temporales.

(Fuentes: Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, DIARIO DE CUYO, Museo Franklin Rawson: Historia y colección, Arte Informado, Arte de la Argentina, publicaciones de Silvina Martínez)