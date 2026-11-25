Carolina Ardohain admitió que un error digital provocó la viralización de una foto en sus redes sociales y aseguró que prefiere tomarse con humor su falta de manejo tecnológico.

Carolina Ardohain reconoció que la tecnología no es lo suyo tras un error en sus historias.

Compartir







Carolina Ardohain, conocida popularmente como Pampita, rompió el silencio sobre la insólita aparición de una foto de la China Suárez en sus historias de Instagram días atrás. La modelo atribuyó el posteo involuntario a su poca familiaridad con las herramientas digitales, reconociendo entre risas: “La tecnología no es lo mío, evidentemente”.

La conductora explicó que la imagen le fue enviada por amigas cercanas y que un descuido al momento de revisarla derivó en su publicación por unos segundos. A pesar del revuelo que generó en redes sociales, Pampita aseguró que no lamentó el incidente y que prefiere tomárselo con humor, algo que ya le ha sucedido en otras ocasiones.

Pampita recordó que este tipo de errores digitales no son ajenos a su manejo de las redes sociales. “Yo soy muy de meter la pata, no es la primera vez que me pasa”, admitió, y añadió que su entorno, ya sea su sobrina o cuñada, suele ser quien le advierte sobre estos lapsos. La imagen de la China Suárez, que había sido publicada en su feed y que Pampita replicó en sus historias, generó especulaciones sobre un posible seguimiento de sus publicaciones.

Detalles sobre el trasfondo del error con China Suárez El incidente ocurrió hace unas semanas, cuando Pampita compartió una publicación de la China Suárez en sus historias. El posteo original de la actriz incluía imágenes de una vivienda vinculada a Mauro Icardi y un vestido de una marca con la que actualmente trabaja Pampita. Aunque la modelo borró rápidamente la historia, la captura del hecho se viralizó y desató diversas conjeturas.