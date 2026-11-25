El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul , previsto para el 19 de diciembre, generará gran expectativa no solo por la unión de la cantante y el futbolista, sino también por los detalles que rodearán la celebración en los próximos meses.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es el particular código de vestimenta que los novios habrían solicitado a sus invitados para este acontecimiento tan especial.

La información, revelada por la especialista en moda Mery Folgar en el programa "Lape Club Social", indica que los asistentes recibieron un enlace privado a un documento de Excel con 20 hojas. Este extenso manual contiene fotografías y referencias detalladas para orientar la elección de atuendos tanto para mujeres como para hombres.

El objetivo de este riguroso protocolo es lograr una coherencia estética en la fiesta, que Tini Stoessel ha conceptualizado como un evento temático. Según Folgar, la celebración estará inspirada en tres películas de Disney vinculadas a la historia de amor de la pareja, buscando que los invitados se integren como personajes dentro de esta puesta en escena.

La estética elegida para la boda se inspira fuertemente en la Met Gala de Nueva York, conocida por sus atuendos de "alto impacto" y su impronta de alfombra roja. Las referencias visuales enviadas por los novios remiten a la moda de los años 90 y principios de los 2000, buscando looks sofisticados y con personalidad.

Si bien no se ha establecido un color único y obligatorio, las sugerencias destacadas incluyen el uso de brillos, la combinación de diferentes texturas y la incorporación de transparencias. Prendas metalizadas, puntillas y encajes también forman parte de las recomendaciones, todo ello apuntando a un estilo "espectacular, de Hollywood", según Folgar.

Indicaciones para hombres y mujeres

A diferencia de otros eventos, las pautas de vestimenta no se limitan al público femenino. Para los hombres, la propuesta es más descontracturada, con trajes que pueden usarse con o sin corbata, buscando un estilo "canchero, con onda, juvenil". Figuras como Brad Pitt y Jacob Elordi sirvieron de inspiración para estas referencias masculinas.

En cuanto a las mujeres, las opciones son más amplias, con vestidos de diversas texturas y el énfasis en la alfombra roja, incluyendo transparencias y mucho brillo. Este detalle de incluir referencias estéticas tanto para hombres como para mujeres subraya la importancia que la pareja le otorga a la imagen general del evento, buscando que todos los invitados contribuyan a la atmósfera diseñada.