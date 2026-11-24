La llegada de los días de calor tuvo una postal romántica y divertida de la mano de Fede Bal y Evelyn Botto . El actor compartió en sus redes sociales un video de su pareja disfrutando de la pileta de su casa y acompañó las imágenes con un comentario que no pasó inadvertido.

Ronda Payasa y una invitación para dejar de lado el miedo al ridículo de la mano del juego, la risa y el clow

En la grabación, publicada durante el fin de semana en sus historias de Instagram , se observa a la actriz y locutora recostada sobre un inflable a motor que se desplaza por el agua , mientras disfruta de una tarde al aire libre y luce una malla.

Fiel a su estilo descontracturado, Bal eligió una frase con doble sentido para presentar la escena: “Las curvas del verano” , escribió junto a la etiqueta de su novia. Además, en el registro se escucha al actor celebrar el comienzo de la temporada de calor: “Empezó el verano” .

La publicación se sumó a las distintas muestras de complicidad que la pareja suele compartir con sus seguidores desde que decidió hacer pública su relación.

Aunque el romance se confirmó recién a fines de 2025 , el vínculo entre ambos había comenzado varios años antes. Según contó Botto, se conocieron en 2020, durante la pandemia , a través de una videollamada para el programa radial Perros de la calle.

Después de varios meses de rumores, la locutora confirmó el noviazgo el 9 de diciembre de 2025, durante una emisión de su ciclo en Olga. Tiempo después, el hijo de Carmen Barbieri también hizo referencia a ella como su pareja y acompañante.

Incluso, Evelyn contó que fue ella quien tomó la iniciativa para formalizar la relación. “El noviazgo lo propuse yo porque ya estaba todo medio dicho. Le dije: ‘¿Qué pasa si yo te lo pregunto?’. Y él me dijo: ‘Nada’. Entonces le respondí: ‘Bueno, ¿querés ser mi novio?’”, recordó.

Poco después de blanquear el romance, Bal y Botto viajaron juntos a Nueva York para pasar las fiestas de fin de año. Allí compartieron sus primeras fotografías como novios, recorrieron Broadway y asistieron a distintos espectáculos musicales.

Una pareja con acuerdos propios y planes de convivencia

En febrero de 2026, ambos también hablaron públicamente sobre la dinámica de su relación y revelaron que mantienen una pareja abierta, con acuerdos y códigos conversados para cuidar el vínculo.

La buena relación de Botto con su suegra, Carmen Barbieri, también quedó expuesta en televisión. Durante una participación en Con Carmen, la locutora bromeó sobre las compras que realiza la conductora en aplicaciones chinas y los paquetes que debe recibir en su casa.

Días atrás, además, la pareja participó del ciclo Banquete, de Olga, donde habló de su intimidad. Allí, Bal sorprendió al contar que mantienen encuentros sexuales a diario.

Como parte de sus próximos proyectos, Fede Bal y Evelyn Botto adelantaron que tienen intenciones de convivir durante el verano, un paso más en una relación que comenzó con bajo perfil y que actualmente comparten sin esconderse en las redes sociales.