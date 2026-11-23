El plazo para postular proyectos vence el 30 de noviembre y el trámite se realiza íntegramente online a través de la plataforma INT Digital.

El teatro sanjuanino puede aprovechar líneas de fomento para produción, programación, circulación y gestión (imagen ilustrativa generada con IA)

El Instituto Nacional del Teatro (INT) transita los últimos días de inscripción para sus convocatorias federales 2026. Hasta el 30 de noviembre, hacedores escénicos, grupos y salas de todo el país pueden postularse de manera virtual para acceder a aportes económicos.

Con el objetivo de fortalecer la actividad escénica en cada provincia y proyectar el talento argentino, el organismo mantiene vigentes 6 líneas de financiamiento con montos que van desde los $2.000.000 hasta los $5.000.000. Las iniciativas abarcan todo el ecosistema de las artes escénicas: desde el montaje de nuevas obras y el sostenimiento de espacios independientes, hasta la organización de festivales, ciclos y giras internacionales.

La convocatoria está dirigida a trabajadores y trabajadoras del teatro independiente de toda la Argentina -artistas, técnicos, gestores culturales, elencos y responsables de salas- que busquen respaldo financiero para crear, producir, circular y ampliar sus audiencias.

Las líneas de fomento vigentes del INT Producción de Obra: Otorga un aporte directo de hasta $2.000.000 para impulsar la creación y el desarrollo de nuevos espectáculos, fortaleciendo tanto el trabajo artístico como el técnico.

Gestión de Espacios Teatrales: Brinda un financiamiento tope de $2.000.000 orientado a robustecer la gestión cultural de salas independientes y el desarrollo de su programación para la comunidad.

Eventos y Programaciones: Destina hasta $2.000.000 para promover el desarrollo y la expansión de ciclos, eventos y producciones escénicas en todo el territorio nacional, con el fin de llegar a más públicos y consolidar ecosistemas culturales regionales.

Movilidad Internacional: Ofrece un apoyo de hasta $3.000.000 dirigido a personas dedicadas al quehacer teatral que busquen formarse, presentar obras y construir redes de trabajo en el exterior.

Circulación Nacional e Internacional: Establece un monto tope de $4.000.000 para incentivar giras dentro y fuera del país, logrando que los espectáculos salgan de su lugar de origen y proyecten las artes escénicas argentinas en festivales, certámenes y encuentros internacionales.

Festivales: Contempla un aporte de hasta $5.000.000 para potenciar el valor artístico, territorial y comunitario de iniciativas de gran escala que promuevan el encuentro, la exhibición, la formación y el intercambio en el teatro independiente. Claves para postular Plazo límite: las inscripciones para todas las líneas permanecen abiertas hasta el 30 de noviembre inclusive.

Alcance: Convocatoria federal válida para proyectos y teatreros de todo el territorio nacional.

Modalidad de trámite: 100% digital a través de la plataforma INT Digital , donde se centralizan las inscripciones, el seguimiento de los proyectos y las rendiciones de cuentas.

Inscripción y situación fiscal: es requisito estar inscripto en el Registro Nacional del Teatro Independiente y contar con el CUIT actualizado .

Documentación del proyecto: Se debe presentar, entre otras cosas, la fundamentación del ciclo y el presupuesto correspondiente.

Aporte: se otorga un máximo de un aporte anual por seleccionado. Reglamento e información: Antes de cargar la solicitud, es indispensable consultar las bases completas de cada línea en el sitio oficial inteatro.ar. Préstamos para salas: charla informativa En paralelo a las convocatorias vigentes, el INT y el Fondo Nacional de las Artes -organismos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación- realizarán una charla informativa online sobre la línea Préstamos UVA Tasa 0% para Salas Teatrales 2026.

El encuentro virtual se llevará a cabo el miércoles 25 de noviembre a las 14:00 h y estará destinado a responsables de espacios escénicos interesados en postularse, quienes podrán interiorizarse sobre los requisitos, las condiciones de financiamiento y despejar dudas en vivo.