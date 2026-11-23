La anticipada película de Marvel, 'Avengers: Doomsday', que llegará a los cines de América Latina el 17 de diciembre, ha desvelado un secreto fundamental en su tráiler final. La producción del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) sitúa a Chris Evans, quien interpreta al Capitán América Steve Rogers, en el centro de una revelación que redefine su linaje.
En una escena clave del avance, el Capitán América se dirige a Peggy Carter y le expone una dilema moral. “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”, expresa Rogers, haciendo alusión a la información que ambos han ocultado a su hijo.
Este giro argumental añade una nueva dimensión a la historia del icónico superhéroe, explorando las consecuencias personales de sus decisiones y su vida fuera del campo de batalla. La dirección de Anthony y Joe Russo marca su regreso a la franquicia desde 'Avengers: Endgame' (2019).
El Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., lidera la amenaza
El Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., se erige como el principal antagonista de 'Avengers: Doomsday'. El personaje aparece como una variante de Tony Stark/Iron Man proveniente de otro universo, presentando un desafío inédito para los héroes.
Según la descripción oficial, el villano es el “misterioso y enigmático monarca de Latveria, maestro de la hechicería y la tecnología”, cuya historia está intrínsecamente ligada a la de los Cuatro Fantásticos. El equipo, liderado por Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole, se enfrentará directamente a su histórico némesis.
Los X-Men se integran formalmente al UCM
La película también marca la integración oficial de personajes de las anteriores sagas de X-Men de Fox al Universo Cinematográfico Marvel. Patrick Stewart retoma su papel del Profesor Charles Xavier, acompañado por Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Cíclope, Kelsey Grammer como Beast, Rebecca Romijn como Mística, Alan Cumming como Nocturno y Channing Tatum como Gambito.
Figuras veteranas del UCM como Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Sebastian Stan (Soldado de Invierno), Tom Hiddleston (Loki) y Simu Liu (Shang-Chi) también forman parte del elenco. Además, Florence Pugh regresa como Yelena Belova junto al equipo de Thunderbolts, compuesto por David Harbour (Red Guardian), Lewis Pullman (Sentry), Wyatt Russell (U.S. Agent) y Hannah John-Kamen (Ghost). Se confirma también el regreso de Hailee Steinfeld como Kate Bishop/Hawkeye y la posible incorporación de Sadie Sink como Jean Grey.