El tráiler de Avengers: Doomsday añade un nuevo giro emocional a la película de Marvel.

La anticipada película de Marvel, 'Avengers: Doomsday', que llegará a los cines de América Latina el 17 de diciembre, ha desvelado un secreto fundamental en su tráiler final. La producción del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) sitúa a Chris Evans, quien interpreta al Capitán América Steve Rogers, en el centro de una revelación que redefine su linaje.

En una escena clave del avance, el Capitán América se dirige a Peggy Carter y le expone una dilema moral. “Tomamos una decisión que sabíamos era correcta. ¿Por qué se siente tan mal mentirle?”, expresa Rogers, haciendo alusión a la información que ambos han ocultado a su hijo.

Este giro argumental añade una nueva dimensión a la historia del icónico superhéroe, explorando las consecuencias personales de sus decisiones y su vida fuera del campo de batalla. La dirección de Anthony y Joe Russo marca su regreso a la franquicia desde 'Avengers: Endgame' (2019).

El Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., lidera la amenaza El Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., se erige como el principal antagonista de 'Avengers: Doomsday'. El personaje aparece como una variante de Tony Stark/Iron Man proveniente de otro universo, presentando un desafío inédito para los héroes.

Según la descripción oficial, el villano es el “misterioso y enigmático monarca de Latveria, maestro de la hechicería y la tecnología”, cuya historia está intrínsecamente ligada a la de los Cuatro Fantásticos. El equipo, liderado por Pedro Pascal como Mister Fantastic, Vanessa Kirby como la Mujer Invisible, Joseph Quinn como la Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como la Mole, se enfrentará directamente a su histórico némesis.