Miley Cyrus y Maxx Morando celebraron su boda en una ceremonia íntima en Palm Springs con familiares y amigos cercanos.

Miley Cyrus y Maxx Morando unieron sus vidas en una ceremonia íntima celebrada el sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California. La pareja, que llevaba casi cinco años de relación, compartió las primeras fotografías de la celebración en sus redes sociales, mostrando momentos clave de la jornada.

La cantante lució un elegante vestido blanco de Saint Laurent, una creación a medida de Anthony Vaccarello, que se caracterizó por su minimalismo, manga larga y un sorprendente escote en V en la espalda. Este diseño marca el fin de la etapa del diseñador al frente de la firma.

La celebración se llevó a cabo al aire libre, en los jardines de la antigua residencia de Frank Sinatra, y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos, incluyendo a Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus y Noah Cyrus. La decoración estuvo marcada por flores blancas y velas, creando un ambiente romántico.

El diseño nupcial de Anthony Vaccarello para Saint Laurent El vestido de novia de Miley Cyrus, una pieza exclusiva para la cantante, requirió 675 horas de trabajo artesanal. Se trata de un modelo de seda con líneas depuradas, escote cerrado y cintura marcada que cae en una falda larga. La espalda presenta un pronunciado escote en forma de V con drapeado.

A diferencia de su primera boda con Liam Hemsworth, donde optó por un vestido dorado, Cyrus eligió la sencillez y la elegancia clásica para esta ocasión. Completó su estilismo con salones destalonados blancos y su melena rubia recogida en un moño desenfadado, acompañada de pendientes de joyería de Chopard.