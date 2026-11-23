María José Leiva Díaz, la docente sarmientina que admitía sentir temor porque nunca había ido a la Fiesta del Sol , volvió en los albores del domingo a su departamento como la Emprendedora del Sol 2026 . Y lo hizo con el corazón explotado de felicidad, con miles de proyectos para su emprendimiento y la posibilidad concreta de llevarlos a cabo.

María José Leiva Díaz, de Sarmiento: decidió transformar una tragedia familiar en un proyecto y se prepara para vivir por primera vez la FNS

En esa finca del sur de Sarmiento donde su familia sembró cebollas durante décadas, su proyecto rural turístico y educativo -“El legado Leiva Díaz”- arranca una nueva etapa : con los premios y capacitaciones recibidos, tiene ya no solo las ganas, sino también las herramientas y los medios para ponerse manos a la obra , hasta verlo convertido en lo que soñó. De esta experiencia y de sus objetivos renovados, habló con DIARIO DE CUYO.

- Cuando dijeron tu nombre en el escenario mayor de la FNS, ¿qué te pasó?

La flamante emprendedora 2026 con sus padres -quienes comenzaron con el campo- su esposo y sus hijos.

- Uy, tenía muchos sentimientos encontrados y me costó caer en la realidad. Aunque sé que hay que elegir un proyecto, creo que todos merecían ganar. Conocí hermosas personas y escuchar sus historias, esfuerzos y sueños también me atravesó. Pero estoy muy feliz de que esta vez el premio venga a Sarmiento. Esto demuestra, como dijo el Gobernador, que no hace falta irse de la provincia para salir adelante, sino que en cada rincón hay una oportunidad para crecer.

Esto demuestra, como dijo el Gobernador, que no hace falta irse de la provincia para salir adelante, sino que en cada rincón hay una oportunidad para crecer Esto demuestra, como dijo el Gobernador, que no hace falta irse de la provincia para salir adelante, sino que en cada rincón hay una oportunidad para crecer

- ¿Cómo fue ese paso de la necesidad a la oportunidad del certamen?

- Ser emprendedora me encanta, siempre emprendí hasta para estudiar. Cuando vivía en esa zona de Las Lagunas y viajaba a San Juan para estudiar docencia, les vendía cosas a los peones de la finca y pusimos un kiosquito con mi mamá. Después, crecer en lo profesional te ayuda a madurar y a pensar en otras puertas. Y siempre me gustó el turismo rural, creo que es fundamental transmitir a las nuevas generaciones los valores del campo: mostrar de dónde salen los productos que llegan a la mesa, aprender el valor de criar un animal, el contacto directo con la naturaleza…

- Empezaste de manera intuitiva, con el legado de tus padres y tu pasión ¿Qué cambia tras esta experiencia?

- El proyecto no cambia, pero sí que se cumplen sueños que tenía proyectados a largo plazo y no pensé alcanzar tan rápido. Va a ser una oportunidad para mi familia, para nuestro patrimonio y para toda esa zona que es mi hogar… Ver crecer esto es ver crecer a Sarmiento, donde a veces cuestan las distancias. Con el primer premio departamental ya comencé la construcción de los sanitarios, que eran urgentes. La idea es volcar todo el premio en el proyecto para seguir con lo que hace falta, y ese dinero viene muy bien.

El emprendimiento: proyección a futuro

- Este premio te da un impulso fundamental para potenciar tu proyecto, que luego habrá que sostener en el tiempo ¿Cómo te ves entre la docencia y el emprendimiento?

- No sé si voy a seguir con la docencia. Si bien es algo que amo y llevaré siempre en mi corazón, este proyecto necesita tiempo y dedicación. Le vamos a poner todo el empeño a esto.

No sé si voy a seguir con la docencia. Si bien es algo que amo y llevaré siempre en mi corazón, este proyecto necesita tiempo y dedicación. Le vamos a poner todo el empeño a esto No sé si voy a seguir con la docencia. Si bien es algo que amo y llevaré siempre en mi corazón, este proyecto necesita tiempo y dedicación. Le vamos a poner todo el empeño a esto

- ¿Qué planes tenés a corto y mediano plazo para concretarlo?

- Con mi esposo queremos hacer un quincho, una pileta y mejorar los espacios de los animales e incluso contratar más personal. En las mañanas mis padres tienen dos empleados y necesitan más ayuda para mantener el predio y cuidar tantos animales. También queremos hacer canchas de fútbol, una casa de té y paseos en sulky, rescatando nuestras tradiciones de campo. También construir más asadores y al menos dos hornos más para armar comisiones y recibir más turnos de visitas, porque antes éramos pocos y no podíamos atender a toda la gente que quería visitarnos. También tenemos que rellenar las zonas por donde circulan los vehículos y los estacionamientos…

- ¿Cómo visualizás tu emprendimiento, ya funcionando a pleno?

- Me lo imagino grande, hermoso, para que la gente viva el campo desde adentro. Muchos visitantes nos decían, antes de formar El legado Leiva Díaz, que teníamos un tesoro, porque acá vos cerrás los ojos y sentís que la naturaleza te abraza. Así lo veo y eso es lo que quiero transmitir. El predio es amplio, también te permite hacer trekking y hace unos años desarrollamos cicloturismo dentro de la finca; así que ahora me encantaría comprar bicicletas y armar circuitos tanto para bicis como para cuatriciclos. Las posibilidades para que las familias disfruten son infinitas.

- ¿Qué plazos de tiempos manejás?

- No es algo tan rápido, creo que pasado un año recién vamos a ir viendo esa forma. Ahora tendremos cambios de impacto fuerte porque los recursos permiten avanzar con las prioridades, como ya hicimos con el desmonte y el acondicionamiento para que la gente pueda circular. Todo esto lleva trabajo y organización detrás, así que es a largo plazo, pero no tengo dudas de que lo vamos a lograr.

María José busca mejorar la infraestructura y los servicios de este proyecto turístico rural, que ya recibe visitas

Capacitaciones y mensaje a otras mujeres

- Durante el proceso tuvieron capacitaciones y mentorías ¿Qué es lo mejor que te llevaste de eso?

- Las mentorías fueron excelentes y nos abrieron la mente. Yo estoy extremadamente agradecida con la organización y con poder haber vivido esto. Nos ayudaron a seccionar cada etapa del proyecto, a organizarnos, gestionar recursos y delegar tareas para no cansarnos ni tirar la toalla. También nos enseñaron a crecer en redes, comunicarnos mejor y conquistar nuevos clientes. Aunque fue muy intensivo, también aprendimos muchísimo al interactuar con otros emprendedores que ya están en otras etapas, eso también es muy enriquecedor, poder aprender de las experiencias de otro. Y en el Forum también, porque se habló de temas financieros, de inteligencia artificial, que es una herramienta al alcance de todos pero que muchas veces no sabemos gestionar.

Las mentorías fueron excelentes y nos abrieron la mente. Yo estoy extremadamente agradecida con la organización y con poder haber vivido esto Las mentorías fueron excelentes y nos abrieron la mente. Yo estoy extremadamente agradecida con la organización y con poder haber vivido esto

-Vos tenías temor de presentarte. Hoy sos la ganadora 2026. ¿Qué mensaje le dejás a otras mujeres?

-Que siempre crean en ellas, porque los límites nos los ponemos nosotros mismos y somos capaces de transformar cualquier dificultad en una oportunidad. Hoy siento que uno de los mejores premios que me llevo es inspirar a otras mujeres a crecer. Muchas chicas me escriben pidiendo ayuda y preguntando cómo salir adelante. Todavía me falta mucho por aprender, porque esto recién empieza, pero quiero ayudarlas a que se atrevan. Como dice el dicho, el que no arriesga no gana.

Los límites nos los ponemos nosotros mismos y somos capaces de transformar cualquier dificultad en una oportunidad Los límites nos los ponemos nosotros mismos y somos capaces de transformar cualquier dificultad en una oportunidad

-Hay un punto clave entre el deseo de salir adelante y la acción...

-La clave es el esfuerzo, la perseverancia y levantarse cada día pensando qué podemos hacer con la realidad que nos toca, para transformarla en algo mejor. Hay que ser ambiciosos, porque el que no es ambicioso no avanza; y confiar siempre en Dios. Estoy agradecida y sé que Dios ayuda cuando uno se esfuerza y hace méritos para alcanzar sus metas.