María José Leiva Díaz, de Sarmiento: decidió transformar una tragedia familiar en un proyecto y se prepara para vivir por primera vez la FNS

Los padres de María José Leiva Diaz se dedicaron a la agricultura prácticamente todas sus vidas, particularmente al cultivo de cebolla. Su padre solía alquilar fincas en el departamento para cada temporada y tanto ella como sus hermanos participaban en cada etapa del cultivo. Precisamente en una de esas fincas, donde hoy lleva a cabo su emprendimiento, la tragedia marcó la historia familiar.

“En la finca falleció uno de mis hermanos. Se ahogó cambiando el agua de un sembradío de cebolla. El dueño de la finca conocía a mi padre desde chico, y conociendo esta historia le ofrece el terreno con facilidades de pago. Por las cosas de la vida ellos adquirieron ese lugar. Ese espacio para nuestra familia tiene una historia muy importante y de mucho valor sentimental” , comento la sarmientina en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Los años fueron pasando y aquel territorio ubicado al sur del departamento estuvo mucho tiempo sin registrar uso o movilidad. Mientras tanto, María José culminó sus estudios, hizo una licenciatura en Educación y se dedicó de lleno a la docencia, profesión que ejerce con vocación desde hace 16 años.

Debido a la situación económica y la necesidad de generar un ingreso extra, de hacer algo más es que María José comenzó a ver con otros ojos aquella finca y decidió ponerla a punto, con el propósito de convertirla con una gran educativa.

Así nació El legado Leiva Díaz. La joven comenta que está en sus inicios, aunque con una gran variedad de flora y fauna para el disfrute de los visitantes. Desde árboles centenarios a dos maras patagónicas que requirieron autorización para poder tenerlas en el complejo. “Hemos iniciado las experiencias con grupos pequeños y ya recibimos a una escuela, por primera vez. Nos sobra corazón, pero sabemos que nos faltan los recursos” , asegura.

Y continúa: "Mi padre durante muchos años se dedicó a hacer vino casero y es otra de las experiencias que le ofrecemos a Los visitantes. Tenemos máquinas que se usaban antes y las que se usan ahora en exposición. Creo que es una forma de vivir el campo distinta”.

Emprendedora del Sol: muchas ganas de aprender y un objetivo en la mira

Con el proyecto dando sus primeros pasos, María José vio en las Emprendedoras del Sol la oportunidad de visibilizar la propuesta y conseguir un mayor alcance y llegada a quienes les podía interesar un contacto con la naturaleza distinto. Sin embargo, jamás imagino ser la elegida de su departamento.

“No lo esperaba. Eran 22 proyectos en total, muchos buenos proyectos. No sabía de qué eran las otras propuestas, pero decidí probar y la verdad es que tuvimos buena recepción de la gente”, asegura.

Para la docente, el haber sido elegida ya es cumplir un sueño, no solo para ella, a quien el turismo siempre le llamó la atención y encontró en las tierras familiares la vía para explotarlo; sino también para su familia. “Mi madre tiene 74 años, es una mujer que vive encerrada con sus animales e interactúa poco con la gente de afuera. Que vaya gente todos los días es enriquecedor. Mi padre tiene 80 años, y para él es increíble ver el lugar donde trabajó toda su vida que tenga reconocimiento. Por eso el nombre del proyecto”, precisa.

Ahora, resta continuar con los pasos previos a lo que será la velada en la que se conocerá a la ganadora de la actual edición. Desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, que son quienes están detrás de la organización de la Emprendedora del Sol, estarán llevando a cabo distintas capacitaciones, formaciones, mentorías y encuentros con las emprendedoras. En esos espacios, las mujeres no solo adquirirán conocimientos y herramientas para potenciar sus proyectos, sino que también podrán hacer redes de intercambio para potenciar la labor femenina detrás del emprendedurismo.

Con 37 años, tres hijos de 3, 11 y 14 años que la acompañan en la aventura, y bajo la bendición de sus padres, María José tiene un doble desafío delante suyo. Por un lado, transmitir la historia y la importancia del proyecto; y por el otro, vencer los terrores que le da la Fiesta Nacional del Sol, un terreno totalmente desconocido.

“Estoy con un poco de miedo porque nunca fui a la Fiesta del Sol, así que es un montón para nosotros. Más que nada lo hago por mis padres, para darle valor al trabajo de todas sus vidas, porque esa finca si no hacíamos algo se iba a perder y tiene toda una historia familiar que busco poner en valor”, concluyó María José Leiva Díaz.