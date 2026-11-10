    • 10 de noviembre de 2026 - 20:55

    Vigilia y pantallas gigantes en la Catedral de San Juan para seguir en vivo la visita del papa León XIV

    La Iglesia local organizó un despliegue especial en el templo céntrico este martes y miércoles. Los fieles sanjuaninos acompañan a la distancia el encuentro con los jóvenes en Palermo y la posterior Misa central en Luján

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad católica de San Juan vive jornadas de intensa devoción con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina. Con el objetivo de acompañar a la distancia cada una de las actividades oficiales del Pontífice, la Iglesia local montó una convocatoria especial en la Iglesia Catedral, que incluye transmisiones en directo, confesiones y momentos de oración comunitaria.

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    Las actividades en el principal templo de la provincia comenzaron en la tarde de este martes 10 de noviembre con el inicio de una gran vigilia de jóvenes. Los asistentes colmaron la nave central de la Catedral para participar de momentos de canto, adoración y el servicio de confesiones, mientras siguieron las alternativas del evento a través de la transmisión oficial desplegada en pantallas gigantes ubicadas en el sector del altar.

    La jornada conectó directamente a San Juan con la Ciudad de Buenos Aires, donde el Santo Padre encabezó a las 20:15 el multitudinario encuentro con la juventud reunida en el predio del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

    La agenda del miércoles: Misa en vivo desde Luján

    El despliegue en la Catedral sanjuanina tendrá su continuidad durante la mañana de este miércoles 11 de noviembre. Para esta segunda jornada, la organización confirmó que las puertas del templo se abrirán a partir de las 9:00.

    Nuevamente, las dos pantallas gigantes instaladas a los costados del altar permitirán a la feligresía local seguir minuto a minuto la celebración de la Santa Misa que León XIV presidirá a las 10:00 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

    Desde la organización invitaron a todas las familias de la provincia a sumarse a esta propuesta libre y gratuita para compartir en comunidad un hecho histórico para la fe del país.

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