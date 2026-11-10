El Hospital Rizo Esparza entra en su etapa final: ultiman detalles para la pronta inauguración

El Ministerio de Infraestructura y el de Salud ejecutan los trabajos de terminación en el nuevo edificio de Angaco, que cuenta con equipamiento de vanguardia y un sistema eléctrico automatizado para áreas críticas.

El Gobierno de San Juan, a través de un trabajo coordinado entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y el Ministerio de Salud, avanza a paso firme en las tareas finales del Nuevo Hospital Dr. Alfredo Rizo Esparza, ubicado en la localidad de Villa El Salvador, departamento Angaco. La obra se encuentra en su fase de puesta a punto, concentrándose en terminaciones e intervenciones específicas en todos sus sectores.

Entre las labores en ejecución, los equipos técnicos trabajan en detalles de pintura, colocación y ajuste de equipamiento, revisión de instalaciones integrales y acondicionamiento de pasillos, consultorios y áreas de circulación. Asimismo, se avanza en la instalación de la cartelería e identificación de los distintos ambientes funcionales del establecimiento.

Infraestructura de vanguardia y tecnología crítica El nuevo centro de salud fue erigido en un predio de dos hectáreas y su diseño arquitectónico se organiza en bloques funcionales interconectados por pasillos cubiertos. La distribución contempla áreas de internación, consultorios externos, diagnóstico por imagen, quirófanos, administración y servicios generales. Además, la estructura está provista de redes sanitarias, de gases medicinales y modernos sistemas de climatización centralized.

Uno de los pilares del proyecto es su sofisticado esquema de provisión energética. En esta fase se completó la instalación de los tableros eléctricos principales y seccionales, integrados por un PLC (Controlador Lógico Programable). Este dispositivo automatizado coordina de forma inmediata la activación de los sistemas de respaldo ante eventuales cortes en el suministro de red y administra la transición al restablecerse el servicio, garantizando la continuidad operativa ininterrumpida en áreas críticas como los quirófanos.