Un grupo de fieles viajó hasta Córdoba para presenciar la celebración en la Fadea. Emocionadas, aseguran que quieren volver cuanto antes para “contagiar” a su comunidad la espiritualidad y el compromiso de trabajar por el otro.

Con esperanza y gratitud, sanjuaninas de la Parroquia Divino Salvador vivieron la misa del Papa León XIV

Llegaron con el deseo de ver al Papa y se van con el corazón lleno. Un grupo de mujeres de la Parroquia Divino Salvador, integrantes de la delegación sanjuanina que viajó a Córdoba, estuvo presente en la misa del Papa León XIV en la Fadea.

Se trata de Mónica Morilla, Rosa Manrique, Nancy Castro, Estela Godoy, María Durán, Mabel Díaz y Alicia Vizzio, quienes en diálogo con Diario de Cuyo compartieron lo que significó para ellas la experiencia.

“Es una emoción grande, es llorar y agradecer a Dios que hemos llegado”, expresaron. Para las sanjuaninas, el viaje fue una experiencia única y, sobre todo, un acontecimiento histórico que recordarán toda la vida.

Al ser consultadas por el mensaje que se llevan del Pontífice, destacaron tres valores: humildad, sinceridad y trabajo. Pilares que, aseguraron, quieren trasladar a su día a día y a su comunidad.

Con la emoción todavía a flor de piel, ya piensan en el regreso. “Queremos llegar ya y contagiarlos de esta espiritualidad, de trabajar por el otro”, afirmaron.