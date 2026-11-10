"Mi primera chamba", la expo que busca abrir las puertas del mundo laboral a los jóvenes sanjuaninos llega con talleres y novedades

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales y brindar herramientas para quienes buscan ingresar al mercado de trabajo, se realizará la segunda edición de “Mi primera chamba” , una feria expo laboral. La propuesta, organizada por la Fundación EcoSJ Solidarizando Corazones, se realizará en el Centro Cultural Conte Grand y reunirá a consultoras de recursos humanos, municipios, organizaciones y cámaras empresariales.

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La iniciativa, que nació el año pasado, busca llegar a los jóvenes de San Juan que carecen de experiencia, que no han tenido un paso por el mundo laboral o que están buscando perfeccionar sus búsquedas. A diferencia de la primera edición, en esta oportunidad la actividad está destinada a mayores de 18 años, sin límite máximo de edad. La intención es que puedan participar todas aquellas personas mayores de edad que necesiten orientación y herramientas para mejorar sus posibilidades de conseguir empleo.

Así lo destacó Tania Fernández, integrante de la Fundación EcoSJ Solidarizando Corazones, en diálogo con DIARIO DE CUYO. "Somos jóvenes profesionales y vimos la falta de instrucción de muchos jóvenes en el sentido de no saber cómo armar un currículum o cómo actuar ante una entrevista. Así se nos ocurrió realizar esta actividad" , explicó la joven sobre el origen de la iniciativa.

La expo contará con talleres que abordarán distintas temáticas, cómo así también una feria con alrededor de 20 stands institucionales que estarán llevando a cabo distintas dinámicas y compartiendo información.

Este año, la organización decidió concentrar la participación institucional en consultoras de recursos humanos y cuatro municipios: Capital, Rawson, Rivadavia y Chimbas. La elección responde al movimiento que tienen sus respectivas oficinas de empleo y a la posibilidad de brindar información y asesoramiento a quienes se encuentran en la búsqueda de trabajo.

Cuatro talleres para mejorar las oportunidades laborales

Uno de los ejes centrales de esta segunda edición será la capacitación. Durante la jornada se desarrollarán cuatro talleres pensados para abordar distintas instancias del proceso de búsqueda y acceso al empleo.

Los contenidos estarán distribuidos en cuatro temáticas: habilidades blandas; armado de currículum y filtros ATS (los sistemas automatizados que utilizan las empresas para seleccionar postulantes); consejos para ingresar al ámbito minero; y oratoria y protocolo.

La propuesta busca responder a algunas de las dificultades que encuentran quienes intentan incorporarse al mundo laboral, especialmente aquellos que todavía no cuentan con experiencia. También se abordará la influencia de la inteligencia artificial en los procesos de selección y contratación.

El encuentro estará enfocado en brindar conocimientos, asesorar, otorgar herramientas y también permitir contactos y la posibilidad de que los jóvenes puedan dejar sus curriculums en las consultoras presentes.

La actividad se completará con un espacio en el patio del Conte Grand destinado a emprendedoras de distintos rubros. Allí, los visitantes podrán conocer sus propuestas, conversar sobre sus experiencias y aprender sobre herramientas para gestionar un negocio propio.

El dato sobre Mi primera chamba, la expo feria laboral

El evento se realizará este jueves 12 de noviembre, de 17 a 21 horas en el Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras). La entrada es libre y gratuita, pero debido a la capacidad del espacio se estarán recibiendo formularios de inscripción para la participación de talleres.

Sobre ese punto en particular, Fernández aclaró que aun quedan lugares disponibles, ya que se ha calculado una presencia aproximada de 400 jóvenes. Los interesados se pueden inscribir en el siguiente formulario (clic aquí) o escaneando el QR de la imagen.

Quienes no logren inscribirse, podrán recorrer la expo a partir de las 19 horas, donde habilitarán el ingreso general para quienes deseen tomar contacto con las consultoras y las cámaras empresariales.