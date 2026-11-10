    • 10 de noviembre de 2026 - 20:29

    Orrego recibió a las candidatas a Emprendedoras del Sol que impulsan sus proyectos productivos en San Juan

    El gobernador se reunió con seleccionadas del programa Emprendedora del Sol, que busca impulsar iniciativas lideradas por mujeres en los 19 departamentos. Durante el encuentro, las participantes compartieron sus experiencias y el camino recorrido para consolidar sus negocios.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego recibió a mujeres seleccionadas por el programa Emprendedora del Sol, una iniciativa del Gobierno de San Juan que busca fortalecer proyectos productivos liderados por mujeres en los 19 departamentos de la provincia, promover el autoempleo y acompañar el crecimiento de emprendimientos de distintos sectores de la economía.

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    “Hay muchas mujeres que son parte de esta construcción, que tienen esa motivación y determinación para convertir sus sueños en realidad. Detrás de cada proyecto hay un enorme esfuerzo y sacrificio, y quiero destacar y valorar esa decisión de avanzar”, expresó el gobernador durante el encuentro, en el que invitó a las emprendedoras a compartir sus experiencias y contar de qué se trata cada iniciativa.

    Durante la reunión, las mujeres presentaron brevemente sus proyectos, explicaron sus objetivos y compartieron el camino recorrido para ponerlos en marcha y consolidarlos.

    El encuentro contó también con la participación de los ministros de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández y de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quienes acompañaron al gobernador en esta instancia de intercambio con las emprendedoras sanjuaninas.

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