Orrego desplegó un megadespliegue territorial en Iglesia con foco en educación, seguridad y empleo

El departamento Iglesia fue escenario de un abarcativo despliegue de políticas públicas encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. Acompañado por miembros de su gabinete provincial y autoridades locales, el mandatario llevó adelante una agenda federal enfocada en reducir la brecha digital, renovar la infraestructura de seguridad departamental, acercar la atención del Estado y potenciar la inserción laboral cordillerana.

Marcelo Orrego se reunió con YPF Luz para acelerar inversiones solares y térmicas en San Juan

Orrego anunció una segunda etapa en la Ruta 150: serán 60 kilómetros renovados entre Iglesia y Jáchal

La jornada incluyó desde la entrega de tecnología escolar en la localidad de Rodeo hasta la puesta en valor edilicia de dependencias policiales estratégicas para el norte sanjuanino.

El primer hito de la visita tuvo lugar en la Escuela Agrotécnica Cornelio Saavedra, donde el gobernador presidió la entrega de 286 netbooks del programa provincial "Maestro de América, cultivando el futuro". El beneficio alcanzó a alumnos de establecimientos estatales de la zona: 121 equipos para el nivel Primario y 165 para el Secundario.

Impulsada de manera conjunta por los ministerios de Educación y de Economía, Hacienda y Finanzas, la iniciativa busca equipar a estudiantes de 5.º grado de Primaria y 2.º año de Secundaria, además de docentes. La entrega se articula con programas pedagógicos como el Plan de Alfabetización "Comprendo y Aprendo", EDUGE, "Transformar la Secundaria" y "Modo Matemática".

Con este abordaje, el programa continúa completando el mapa provincial tras su paso por Santa Lucía, Zonda, Ullum, Rawson, Capital, Albardón, San Martín, Angaco, 9 de Julio, Pocito, Caucete, Chimbas y Sarmiento, sumado a más de 3.000 equipos otorgados a educadores. El cronograma oficial prevé desembarcar este viernes 6 de noviembre en Valle Fértil.

Renovación integral de la Comisaría N.º 22 de Rodeo

En materia de seguridad, Orrego cortó las cintas de la obra de puesta en valor, refuncionalización y ampliación de la Comisaría 22.ª de Rodeo. Las tareas, ejecutadas por la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía entre agosto y noviembre de este año, elevaron la superficie total del edificio a 217 metros cuadrados (179 m² remodelados y 37,8 m² cubiertos nuevos).

Las reformas edilicias incluyeron:

Creación de una cuarta oficina administrativa y dos sanitarios de uso público.

Dormitorios diferenciados para el personal masculino y femenino, con baños propios y una amplia cocina-comedor.

Reorganización total del sector de detención, con calabozos y sanitarios independientes para hombres y mujeres, junto a una sala específica para el control de alojados.

Operativo "San Juan Cerca": trámites sin viajar a la Ciudad

La actividad institucional continuó en la Escuela de Educación Especial Múltiple de Iglesia, donde se instaló el operativo itinerante San Juan Cerca. La propuesta permitió a las familias iglesianas resolver trámites administrativos, consultas médicas y gestiones ante diversos ministerios de forma directa y sin turnos previos, evitando el traslado hasta el Centro Cívico de la Capital.

En esta oportunidad, el operativo sumó un módulo de prevención ante el fenómeno de El Niño, a cargo de profesionales que brindaron talleres sobre armado de mochilas de emergencia, resguardo de viviendas y números de asistencia ante contingencias climáticas. También se brindó atención médica veterinaria y controles de salud general.

Impulso al trabajo: certificados y proyectos para el autoempleo

Para cerrar la gira departamental, el gobernador lideró la entrega de certificaciones y equipamiento del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), articulado por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

En total, se otorgaron 103 certificados de capacitación en rubros como Gastronomía, Mantenimiento de Edificios, Buenas Prácticas Mineras, Marketing Digital, Auxiliar Gastronómico, Técnicas de Ventas y Repostería Artesanal. Además, se efectivizó la entrega de insumos para seis proyectos de autoempleo, destinados a fortalecer la economía de los emprendedores locales.