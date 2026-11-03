    • 3 de noviembre de 2026 - 11:50

    Orrego expuso en la Conferencia de la UIA y destacó el potencial minero y la infraestructura de San Juan

    El gobernador participó de un panel junto a otros mandatarios provinciales y presentó ante empresarios la estrategia de desarrollo de San Juan.

    El gobernador Marcelo Orrego integró el panel “La nueva geografía del desarrollo”.

    El gobernador Marcelo Orrego integró el panel “La nueva geografía del desarrollo”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego participó en Buenos Aires de la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los encuentros más importantes del empresariado nacional. Como orador invitado, integró el panel “La nueva geografía del desarrollo”, en el que expuso sobre el potencial de San Juan y el aporte de sectores estratégicos como la minería y la energía al crecimiento del país.

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    La actividad reunió a mandatarios provinciales para analizar el impacto de estas actividades en las economías regionales y debatir sobre la necesidad de integrar las cadenas de valor para impulsar el desarrollo federal. Orrego compartió el primer panel con los gobernadores Rolando Figueroa, de Neuquén, y Raúl Jalil, de Catamarca. En una segunda instancia participaron Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.

    Los más de US$1.000 millones para obras en San Juan

    Durante su exposición, Orrego destacó la estrategia del Gobierno provincial para avanzar hacia una economía diversificada, con la minería como uno de sus principales motores y una fuente de oportunidades para San Juan y la Argentina.

    Uno de los puntos centrales de su presentación fue el plan de infraestructura provincial y el esquema de financiamiento. En ese sentido, sostuvo que la gestión busca anticiparse a los problemas y salir a gestionar inversiones.

    “En San Juan no esperamos que los problemas nos toquen la puerta, no nos quedamos quietos detrás de un mostrador, salimos a buscar las soluciones y las inversiones”, expresó el mandatario.

    Además, remarcó que la provincia consiguió recursos por más de US$1.000 millones, destinados, entre otros objetivos, a obras para mejorar la seguridad y reducir los costos logísticos. La infraestructura, planteó, es una de las condiciones necesarias para fortalecer la competitividad y acompañar el desarrollo productivo.

    La presión tributaria y la competitividad industrial

    Ante un auditorio integrado por empresarios de distintos sectores, el gobernador también se refirió a los desafíos que enfrenta la industria para mejorar su competitividad. En particular, abordó la necesidad de avanzar en una reducción de impuestos y repasó las medidas que San Juan viene implementando para disminuir la presión tributaria sobre la actividad económica.

    La conferencia contó con la participación de funcionarios nacionales y representantes del sector privado. La apertura estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El cierre fue encabezado por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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