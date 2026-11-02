    • 2 de noviembre de 2026 - 12:23

    Orrego fue invitado por Presidencia a ver al papa León XIV: "Le pediría por los sanjuaninos"

    El gobernador confirmó que participará del encuentro del próximo domingo en Buenos Aires. Dijo que sería “un privilegio y un honor” poder saludar al Pontífice y reveló cuál sería su pedido.

    Orrego formará parte del grupo de gobernadores convocados para el encuentro previsto el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

    Orrego formará parte del grupo de gobernadores convocados para el encuentro previsto el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Marcelo Orrego confirmó que recibió una invitación de Presidencia de la Nación para participar de uno de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El gobernador sanjuanino estará el próximo domingo 8 de noviembre en Buenos Aires junto a otros mandatarios provinciales y expresó su expectativa por la posibilidad de estar cerca del Pontífice.

    Leé además

    Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta Nacional 150 en Iglesia. Foto: ilustrativa

    Orrego anunció el inicio de las obras de repavimentación de la Ruta 150 en Iglesia
    ironman en san juan: orrego encabezo la premiacion de una competencia que movio el turismo

    IRONMAN en San Juan: Orrego encabezó la premiación de una competencia que movió el turismo

    “Recibimos una invitación de Presidencia de la Nación para el domingo. Los gobernadores de las distintas provincias vamos a tener un espacio”, explicó Orrego. La convocatoria está prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad, aunque el mandatario aclaró que todavía desconoce cómo será el protocolo y si tendrá la oportunidad concreta de mantener un intercambio personal con León XIV.

    “Le pediría por los sanjuaninos”

    Consultado sobre qué le diría al Papa si finalmente puede saludarlo, Orrego llevó inmediatamente su respuesta al plano provincial. “Siempre le pediría por los sanjuaninos, por mi tierra, por el lugar donde nací. Quiero que a mi provincia le vaya bien, porque amo a San Juan con locura”, expresó.

    El gobernador profundizó esa idea y señaló que su pedido estaría vinculado con el futuro de la provincia y las oportunidades para quienes viven en ella. “Le pediría que esta provincia siga mirando hacia adelante, que tenga un futuro promisorio y que nos vaya bien a todos. Ese sería mi pedido si tuviera la oportunidad de pedirle algo al Papa”, agregó.

    Para Orrego, la convocatoria también tiene un componente personal. El mandatario se definió como creyente y reconoció que la posibilidad de estar cerca del jefe de la Iglesia Católica tiene para él un significado que trasciende lo institucional. “Para mí sería un privilegio y un honor poder estar cerca o saludar a quien conduce la Iglesia Católica”, manifestó.

    Orrego espera saber si podrá saludar personalmente a León XIV

    La presencia del gobernador ya está confirmada, pero todavía resta conocer cómo se organizará el encuentro con los mandatarios provinciales. Orrego explicó que no recibió precisiones sobre el formato de la actividad y, por ese motivo, evitó asegurar que tendrá una conversación directa con León XIV.

    “Soy creyente, pero más allá de eso, la llegada del Papa a la Argentina tiene para mí un significado muy profundo, muy espiritual. La verdad es que estoy muy feliz”, afirmó el gobernador al referirse a la invitación recibida desde Presidencia.

    La cita será el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad. Allí, Orrego formará parte del grupo de gobernadores convocados para acompañar una de las actividades institucionales de León XIV y esperará la posibilidad de concretar el saludo que ya anticipó que tendrá a San Juan y los sanjuaninos como protagonistas.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Orrego encabezó la mesa donde también se reunieron los funcionarios Roberto Gutiérrez y Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar. 

    Paso clave para la Ruta 40 Sur: Orrego ajustó con el CAF los detalles del crédito de 160 millones de dólares

    orrego destaco en rosario que san juan obtuvo mas de us$1.000 millones para invertir en infraestructura, agua y viviendas

    Orrego destacó en Rosario que San Juan obtuvo más de US$1.000 millones para invertir en infraestructura, agua y viviendas

    El Gobierno anunció la construcción de 30 barrios en San Juan.

    Orrego anunció un mega plan de viviendas en San Juan con 30 barrios que totalizarán 2.240 casas

    orrego confirmo la fecha de inauguracion del museo paleontologico de san juan

    Orrego confirmó la fecha de inauguración del Museo Paleontológico de San Juan