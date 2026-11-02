Orrego fue invitado por Presidencia a ver al papa León XIV: "Le pediría por los sanjuaninos"

El gobernador confirmó que participará del encuentro del próximo domingo en Buenos Aires. Dijo que sería “un privilegio y un honor” poder saludar al Pontífice y reveló cuál sería su pedido.

Orrego formará parte del grupo de gobernadores convocados para el encuentro previsto el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad.

Marcelo Orrego confirmó que recibió una invitación de Presidencia de la Nación para participar de uno de los encuentros previstos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. El gobernador sanjuanino estará el próximo domingo 8 de noviembre en Buenos Aires junto a otros mandatarios provinciales y expresó su expectativa por la posibilidad de estar cerca del Pontífice.

“Recibimos una invitación de Presidencia de la Nación para el domingo. Los gobernadores de las distintas provincias vamos a tener un espacio”, explicó Orrego. La convocatoria está prevista para las 18.30 en el Palacio Libertad, aunque el mandatario aclaró que todavía desconoce cómo será el protocolo y si tendrá la oportunidad concreta de mantener un intercambio personal con León XIV.

“Le pediría por los sanjuaninos” Consultado sobre qué le diría al Papa si finalmente puede saludarlo, Orrego llevó inmediatamente su respuesta al plano provincial. “Siempre le pediría por los sanjuaninos, por mi tierra, por el lugar donde nací. Quiero que a mi provincia le vaya bien, porque amo a San Juan con locura”, expresó.

El gobernador profundizó esa idea y señaló que su pedido estaría vinculado con el futuro de la provincia y las oportunidades para quienes viven en ella. “Le pediría que esta provincia siga mirando hacia adelante, que tenga un futuro promisorio y que nos vaya bien a todos. Ese sería mi pedido si tuviera la oportunidad de pedirle algo al Papa”, agregó.

Para Orrego, la convocatoria también tiene un componente personal. El mandatario se definió como creyente y reconoció que la posibilidad de estar cerca del jefe de la Iglesia Católica tiene para él un significado que trasciende lo institucional. “Para mí sería un privilegio y un honor poder estar cerca o saludar a quien conduce la Iglesia Católica”, manifestó.