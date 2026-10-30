    • 30 de octubre de 2026 - 21:16

    Paso clave para la Ruta 40 Sur: Orrego ajustó con el CAF los detalles del crédito de 160 millones de dólares

    El gobernador encabezó el encuentro con Christian Asinelli para ajustar los aspectos técnicos y administrativos del financiamiento por 160 millones de dólares. El proyecto abarcará dos tramos estratégicos entre el límite con Mendoza y Pocito.

    Orrego encabezó la mesa donde también se reunieron los funcionarios Roberto Gutiérrez y Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar.&nbsp;

    Orrego encabezó la mesa donde también se reunieron los funcionarios Roberto Gutiérrez y Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes en Casa de Gobierno una reunión protocolar con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli. El encuentro tuvo como objetivo central avanzar en los detalles técnicos y administrativos del crédito internacional otorgado a la provincia para la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 40 Sur, una obra de infraestructura clave destinada a optimizar la conectividad terrestre y la integración regional.

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    Christian Asinelli, con DIARIO DE CUYO: cuándo llegarán los US$160 millones y por qué CAF avaló el crédito de la Ruta 40 Sur
    El financiamiento de la CAF permitirá avanzar con 48 kilómetros correspondientes a dos de los tres tramos previstos para la Ruta 40 Sur.

    Orrego valoró la aprobación del crédito para la Ruta 40 Sur

    La jornada de trabajo contó con la participación del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar. Tras la reunión, Asinelli destacó la fluidez del trabajo conjunto y resaltó la prioridad dada al proyecto, señalando que la transformación de la ruta mejorará la seguridad vial, reducirá los accidentes de tránsito y potenciará la capacidad logística del sector privado.

    El financiamiento gestionado asciende a 160 millones de dólares y cuenta con la aprobación otorgada el pasado 22 de octubre por la Cámara de Diputados de San Juan. Bajo el esquema crediticio acordado, la provincia asume el rol de prestataria mientras que el Estado nacional actúa como garante, fijándose un plazo de amortización de 15 años con un período de gracia de 66 meses.

    Los fondos se destinarán al denominado Programa de Conectividad para la Integración Regional de la Provincia de San Juan. La obra contempla la conversión en autopista de la Sección I, que abarca desde el límite interprovincial con Mendoza hasta Tres Esquinas en el departamento Sarmiento, y de la Sección III, comprendida entre el acceso a Cochagual y la Calle 8 en Pocito. La sección intermedia de la traza permanecerá bajo la responsabilidad del Gobierno Nacional. Tras este paso, la provincia avanza en los procesos de licitación pública con el propósito de recibir los primeros desembolsos económicos antes de la finalización del corriente año.

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