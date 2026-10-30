Paso clave para la Ruta 40 Sur: Orrego ajustó con el CAF los detalles del crédito de 160 millones de dólares

El gobernador encabezó el encuentro con Christian Asinelli para ajustar los aspectos técnicos y administrativos del financiamiento por 160 millones de dólares. El proyecto abarcará dos tramos estratégicos entre el límite con Mendoza y Pocito.

Orrego encabezó la mesa donde también se reunieron los funcionarios Roberto Gutiérrez y Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este viernes en Casa de Gobierno una reunión protocolar con el vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli. El encuentro tuvo como objetivo central avanzar en los detalles técnicos y administrativos del crédito internacional otorgado a la provincia para la construcción de la autopista de la Ruta Nacional 40 Sur, una obra de infraestructura clave destinada a optimizar la conectividad terrestre y la integración regional.

La jornada de trabajo contó con la participación del ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Por parte del organismo multilateral, acompañaron a Asinelli los técnicos bancarios Andrés Sarache y Tomás Salazar. Tras la reunión, Asinelli destacó la fluidez del trabajo conjunto y resaltó la prioridad dada al proyecto, señalando que la transformación de la ruta mejorará la seguridad vial, reducirá los accidentes de tránsito y potenciará la capacidad logística del sector privado.

El financiamiento gestionado asciende a 160 millones de dólares y cuenta con la aprobación otorgada el pasado 22 de octubre por la Cámara de Diputados de San Juan. Bajo el esquema crediticio acordado, la provincia asume el rol de prestataria mientras que el Estado nacional actúa como garante, fijándose un plazo de amortización de 15 años con un período de gracia de 66 meses.