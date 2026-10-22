Orrego valoró la aprobación del crédito para la Ruta 40 Sur

Marcelo Orrego valoró este jueves el respaldo del justicialismo al financiamiento para avanzar con la transformación de la Ruta Nacional 40 Sur y sostuvo que las obras estratégicas para San Juan deben quedar por encima de las diferencias partidarias. Las declaraciones llegaron después de que la Cámara de Diputados autorizara por unanimidad el endeudamiento por US$160 millones con la CAF .

Ruta 40 Sur: los ministros de Orrego explicaron a los diputados los detalles del crédito de la CAF y los pormenores de la obra

Al ser consultado por el acompañamiento del PJ, el gobernador remarcó que considera positivo que oficialismo y oposición coincidan en proyectos que impactan directamente sobre la provincia. “No es una cuestión de ideología política” , sostuvo Orrego en rueda de prensa, antes de plantear que las diferencias electorales y los distintos programas de gobierno forman parte del funcionamiento normal de la democracia.

En ese sentido, agregó: “San Juan somos todos una gran familia y tenemos un mismo camino” . Para el mandatario, la competencia política puede aparecer a la hora de definir candidaturas y propuestas, pero no debería interferir cuando se discuten iniciativas consideradas centrales para el desarrollo provincial.

La Cámara de Diputados aprobó la autorización para contratar el préstamo con 35 votos afirmativos sobre los 36 integrantes del cuerpo , con la ausencia del diputado Gabriel Sánchez. El acompañamiento incluyó al interbloque justicialista, que respaldó la operación aunque planteó como condición que el convenio definitivo con la CAF vuelva posteriormente a la Legislatura para ser analizado y aprobado .

El financiamiento internacional será destinado a las secciones I y III de la Ruta 40 Sur , que en conjunto abarcan alrededor de 48 kilómetros. El esquema contempla transformar en autopista los sectores comprendidos entre el límite con Mendoza y Tres Esquinas, y entre Cochagual y Calle 8, en Pocito.

El crédito tendrá un plazo de devolución de 15 años, con 66 meses de gracia para el capital y una tasa vinculada a la SOFR a seis meses más un margen anual del 1,75%. Antes de la votación, los ministros Roberto Gutiérrez y Fernando Perea habían concurrido a Diputados para explicar las condiciones financieras y los detalles técnicos del proyecto ante legisladores de distintos bloques.

Cómo se completarán los tres tramos de la Ruta 40 Sur

El plan anunciado por el Gobierno provincial contempla completar los tres sectores del corredor. San Juan avanzará con los tramos 1 y 3 mediante el financiamiento de la CAF, mientras que Nación se comprometió a aportar los recursos necesarios para retomar el tramo 2, entre Tres Esquinas y Cochagual, cuya ejecución había quedado paralizada.

La obra completa comprende cerca de 75 kilómetros y es considerada estratégica para mejorar la conexión vial entre San Juan y Mendoza, además de facilitar el transporte de mercaderías y acompañar el crecimiento de distintas actividades productivas de la provincia.

Orrego cerró su postura sobre el acuerdo político con otra definición: “Lo que no podemos dejar nunca de lado es que San Juan es uno y el amor por nuestra gente es para siempre”. Ahora, el próximo paso será completar el convenio definitivo con la CAF y remitirlo nuevamente a Diputados para continuar con el proceso de financiamiento.