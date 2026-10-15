Santilli se reunió con Marcelo Orrego en Casa Rosada y repasaron las obras de la Ruta 40

El jefe de Gabinete y el gobernador de San Juan analizaron las prioridades de la agenda conjunta entre Nación y provincia. Uno de los temas centrales fue el avance de los trabajos en el tramo II de la Ruta Nacional 40.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, recibió este jueves en Casa Rosada al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para repasar las prioridades de la agenda de trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la provincia.

Durante el encuentro, uno de los ejes centrales fue el avance de las obras en el tramo II de la Ruta Nacional 40, una intervención clave para la conectividad vial de San Juan y la circulación entre distintos puntos de la provincia.

La reunión se enmarcó en las gestiones que mantienen ambas administraciones para avanzar con temas prioritarios de la agenda provincial. Sin embargo, no se difundieron detalles sobre nuevos compromisos, plazos de ejecución ni definiciones concretas surgidas de la conversación.