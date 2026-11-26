En la previa de una jornada legislativa clave, el jefe de Gabinete, Diego Santilli , aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Senado para avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para las elecciones de 2027.

Santilli enfrentará más de 1.200 preguntas en su primera presentación ante el Senado

Santilli defendió la gestión de Milei en el Senado y lanzó: "No se cayó a los seis meses, hoy va por la reelección"

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre , el funcionario se mostró confiado en superar los 37 votos requeridos para conseguir la media sanción del proyecto, una de las principales iniciativas de la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Santilli defendió la propuesta al considerar que permitiría reducir el gasto público, evitar que los ciudadanos deban concurrir hasta seis veces a las urnas durante un mismo año electoral y disminuir la exposición a las campañas partidarias. Según estimó, la suspensión de las primarias representaría un ahorro de US$200 millones .

La actividad parlamentaria de este jueves tendrá dos escenarios centrales. Mientras el Senado debatirá la suspensión de las PASO desde el mediodía, la Cámara de Diputados tiene previsto abordar el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Sobre esta última iniciativa, Santilli destacó la importancia de establecer mecanismos que permitan proteger las reservas y los recursos de la entidad monetaria. La jornada será determinante para las aspiraciones del Ejecutivo de avanzar con su agenda legislativa antes de la finalización del período de sesiones ordinarias.

Santilli habló sobre el dólar, el riesgo país y la reelección de Milei

El jefe de Gabinete también fue consultado por la cotización del dólar por encima de los $1.600 y un riesgo país que superó los 1.000 puntos. Si bien reconoció que ambos indicadores se encuentran en niveles que el Gobierno no desea, vinculó parte de las tensiones financieras con la incertidumbre electoral y el contexto internacional.

Entre los factores externos, mencionó el incremento de las tasas de interés internacionales y el encarecimiento de la energía como consecuencia del conflicto en el estrecho de Ormuz. Pese a este escenario, ratificó su respaldo al programa económico y manifestó su confianza en que Javier Milei consiga un segundo mandato.

En materia fiscal, el funcionario defendió el equilibrio de las cuentas públicas y señaló que Argentina deberá afrontar vencimientos de deuda por entre US$25.000 millones y US$28.000 millones durante 2027, que buscará refinanciar sin sumar nuevas necesidades de financiamiento por déficit.

El Gobierno sostiene que los salarios superaron a la inflación

Durante la entrevista, Santilli presentó cifras que, según sostuvo, reflejan una recuperación del poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026.

De acuerdo con los datos expuestos por el funcionario, la evolución salarial respecto de la inflación acumulada fue la siguiente:

Sector privado registrado: 10,4 puntos por encima.

Sector privado no registrado: 53,1 puntos por encima.

Sector público: 0,6 puntos por encima.

No obstante, el jefe de Gabinete reconoció que la recuperación todavía resulta insuficiente y señaló que el desafío del Gobierno es extender las mejoras al conjunto de las actividades económicas. En ese sentido, mencionó que sectores como la construcción comenzaron a mostrar señales de recuperación.

Qué dijo sobre su relación con Patricia Bullrich

Santilli también descartó diferencias con Patricia Bullrich, luego de que la dirigente planteara públicamente la necesidad de realizar correcciones en el rumbo de la gestión nacional. El jefe de Gabinete reivindicó el trabajo conjunto y recordó que el propio Milei la considera una socia política.

En cuanto a la reforma electoral, si el oficialismo consigue este jueves la media sanción en el Senado, el proyecto de suspensión de las PASO deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados.