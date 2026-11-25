La elección de los abogados sanjuaninos dejó un resultado contundente. El oficialismo del Foro de Abogados se quedó con todo. La lista Abogacía Activa, encabezada por el expresidente de la institución Franco Montes, se impuso este miércoles con el 60% de los votos frente al 40% que obtuvo Abogacía Transformadora, el espacio que nucleó al peronismo y a distintos sectores opositores. Con los resultados provisorios, el triunfo alcanzó tanto para el Consejo de la Magistratura como para el Jurado de Enjuiciamiento.

Del Foro al Consejo de la Magistratura: Franco Montes, el candidato que propone límites a la discrecionalidad, votos fundamentados y cambios en la selección de jueces

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La victoria, en ocho de las nueve mesas, tiene una consecuencia que excede la renovación de los representantes de los abogados. En el Consejo de la Magistratura, Montes y Daniela Sánchez, los candidatos titulares de Abogacía Activa, se sumarán a la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien representa al Poder Ejecutivo. De esa manera, el oficialismo provincial contará con tres de los cinco integrantes del organismo y alcanzará la mayoría simple, un dato de peso para un cuerpo que interviene en la selección de jueces, fiscales y asesores letrados.

"Como veníamos sosteniendo, creemos que es necesario redactar un reglamento interno a los fines de mensurar la idenoidad técnica y elevar las ternas de los profesionales más capacitados y reconocer la trayectoria del ejercicio profesional de la abogacía", dijo Montes en rueda de prensa, al término de los comicios.

El resultado también supone un respaldo electoral para la conducción del Foro de Abogados, encabezada por José Salinas, y para el armado que reunió a Abogacía Activa, el PRO, Producción y Trabajo y el bloquismo. La dimensión política del triunfo quedó reflejada también en los festejos, de los que participaron el secretario de Seguridad, Enrique Delgado; la diputada Marcela Quiroga y el empresario Wbaldino Acosta, entre otros referentes que acompañaron al espacio ganador.

Del otro lado, el peronismo, que había apostado a una alianza con Abogacía Transformadora, admitió la derrota cuando promediaba el recuento. La diferencia de veinte puntos porcentuales dejó sin chances al espacio que llevaba a Sofía Lloveras como primera candidata.

La victoria también se extendió al Jurado de Enjuiciamiento. Allí, Abogacía Activa se quedó con las dos representaciones titulares, que serán ocupadas por Pablo Vila y Alejandra Fili. De esta manera, el sector ganador se aseguró la totalidad de los lugares de la abogacía que estaban en disputa en los dos organismos judiciales.

La disputa había adquirido gran densidad política desde antes de la presentación de las listas. No se trataba solamente de elegir a dos representantes de la matrícula, sino de definir quién tendría mayor capacidad de incidencia en dos instituciones centrales para el funcionamiento del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo los concursos y la conformación de ternas para cubrir cargos judiciales, mientras que el Jurado de Enjuiciamiento interviene en los procesos de responsabilidad política de magistrados.

En ese marco, la victoria de Montes y Sánchez modifica el equilibrio interno del Consejo de la Magistratura. El organismo está integrado por cinco miembros: dos representantes de los abogados, dos del Poder Judicial y uno del Poder Ejecutivo. Con la ministra Palma y los dos candidatos electos, el oficialismo tendrá tres votos, suficientes para alcanzar la mayoría simple en las decisiones que se adopten en el cuerpo.

Durante la campaña, Montes había planteado la necesidad de introducir cambios en el funcionamiento del Consejo, con mayor transparencia y criterios más objetivos para evaluar a los postulantes. Entre sus propuestas había mencionado modificaciones al reglamento interno, la incorporación de un examen psicotécnico y una mayor valoración de los antecedentes de los aspirantes. También había señalado que buscaría construir consensos con los demás integrantes del organismo.

Para el peronismo, en tanto, el resultado representa un revés en una disputa institucional en la que había conseguido reunir a distintos sectores detrás de una candidatura común. Abogacía Transformadora, con Lloveras a la cabeza, había articulado un frente opositor con el peronismo representado por Alejandro Ruffa y por el baistrocchismo de Horacio Lucero, que buscaba disputar la representación de los abogados y evitar que el oficialismo del Foro concentrara los dos espacios en juego.