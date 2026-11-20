La elección del próximo 25 de noviembre para renovar las dos representaciones de los abogados en el Consejo de la Magistratura de San Juan pone en discusión no solamente quiénes ocuparán esas vocalías, sino también cómo se selecciona a quienes aspiran a convertirse en jueces, fiscales y defensores oficiales. En ese escenario, Franco Montes , expresidente del Foro de Abogados durante el período 2023-2025, busca regresar al ámbito institucional desde otro lugar: ahora encabeza la lista de Abogacía Activa, acompañado por Daniela Sánchez como segunda titular.

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Con la experiencia de haber conducido la institución que representa a los profesionales del derecho, Montes plantea que existe una deuda con los matriculados en materia de representación y que el Consejo necesita reducir los márgenes de discrecionalidad al momento de evaluar a los postulantes. Su propuesta incluye un reglamento con criterios objetivos, una mayor valoración del ejercicio liberal de la abogacía, la incorporación de evaluaciones psicotécnicas y la obligación de fundamentar públicamente cada decisión.

En una entrevista mano a mano con DIARIO DE CUYO, el candidato también se refirió a la relación entre política y Justicia, una de las discusiones que atraviesa la campaña. Diferenció la política institucional de la partidaria y sostuvo que la pertenencia o simpatía política de un postulante no debe ser un impedimento para acceder a la magistratura. Además, evitó hacer una evaluación personal de los actuales representantes de los abogados (Raúl Acosta y Valeria Torres), aunque cuestionó la continuidad de un mismo esquema de representación durante las últimas dos décadas.

—Ya fuiste presidente del Foro de Abogados de San Juan y tenés experiencia en el ámbito institucional de la abogacía. ¿Qué pensás que podés aportarle ahora al Consejo de la Magistratura?

—Tuve el tremendo honor de que los colegas me eligieran para representarlos en el Foro de Abogados. Eso, sin duda, me ha dado experiencia y también la posibilidad de que los colegas me conozcan, que conozcan mi coherencia y mi independencia. Soy un abogado que vive de su trabajo, como la mayoría de los colegas. Creo que todas esas cualidades, sumadas al conocimiento profundo del ejercicio de la profesión, son importantes y deben replicarse en el Consejo de la Magistratura.

—¿Cómo evaluás el funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura?

—Hay un consenso entre los colegas respecto de que se deben imponer parámetros objetivos de mensuración para calificar la idoneidad técnica y profesional de los postulantes. Para eso, nosotros estamos trabajando en confeccionar un reglamento que contenga ciertas pautas objetivas de evaluación. Entre ellas, por supuesto, el análisis de los antecedentes y el examen escrito, conjuntamente con la fundamentación de los votos que emitamos. Ese es nuestro compromiso.

—Puntualmente, ¿cómo evaluás el desempeño de los actuales representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta?

—Particularmente, respeto a todos los colegas. No voy a hacer una evaluación personal, pero creo que hay un reclamo generalizado: que se define en función de una amplísima discrecionalidad. Durante estos últimos cuatro años, pero también a lo largo de una misma línea de representación que ha venido sosteniendo a los abogados durante los últimos 20 años, hay una deuda. Y es una deuda que los matriculados reclaman que sea saldada.

Una de las propuestas de Montes para el Consejo de la Magistratura.-

—Hablás de modificar la manera de evaluar a quienes quieren acceder a la magistratura. Hubo discusiones sobre los antecedentes, los exámenes y también el psicotécnico. ¿Considerás que esas herramientas son positivas y que deben aplicarse?

—Por supuesto. En primer lugar, el requisito ineludible e inexcusable para acceder a la magistratura es la idoneidad técnica y profesional, y esa debe ser valorada correctamente en función de parámetros objetivos.

Eso incluye, por supuesto, la evaluación de los antecedentes académicos y de los antecedentes profesionales en el ejercicio liberal de la abogacía. Esa es una deuda que creo que los colegas que han representado a los abogados no han respondido: darle el valor que tiene el trabajo de todos los días, el contacto con el cliente, el litigar en tribunales. Eso también forma parte de nuestro compromiso.

Y también está el perfil psicotécnico. Creo que las tendencias más modernas lo incluyen. No se trata de un acto psicológico, sino que va más allá: busca evaluar el perfil personal y profesional de cada postulante en función del cargo para el cual se postula.

Cada lugar tiene diferencias muy marcadas. No es lo mismo lo que se necesita para ser juez penal que para ser juez de familia, por dar un ejemplo. Son características muy diferentes y es importante que el Consejo también lo tome en cuenta.

—En distintas designaciones importantes, como ocurrió con la elección del fiscal General Guillermo Baigorrí, hubo cuestionamientos por la fundamentación de los votos de los consejeros. ¿Estarías de acuerdo con que esas fundamentaciones sean públicas y obligatorias?

—Es parte de nuestras propuestas expresas y del compromiso de fundamentar nuestras decisiones. Creo que también es algo inherente a la publicidad de los actos públicos, en función de la forma republicana de gobierno. Nuestro compromiso en ese sentido es absolutamente claro.

—¿Considerás que existe una partidización del Consejo de la Magistratura, tanto en el pasado como en la actualidad?

—Lo que creo es que, si nosotros establecemos parámetros objetivos para mensurar la idoneidad técnica y profesional, después cada uno puede tener su simpatía política o su trayectoria previa. Pero, por supuesto, ahí se necesita independencia, algo que también va muy de la mano con la evaluación del perfil personal y la idoneidad técnica.

Haber simpatizado o incluso participado de algún partido político no puede ser causal para inhabilitar a alguien para acceder a la magistratura.

—El ministro de la Corte Juan José Victoria, actual presidente del Consejo de la Magistratura, sostuvo alguna vez que la selección de cualquier magistrado o fiscal tiene necesariamente un componente político. ¿Coincidís con esa afirmación?

—Es que es política institucional, por lo que significa el Poder Judicial y todo lo que conlleva. No tiene nada que ver con la política partidaria. Son dos esferas diferentes.

Por supuesto que la política partidaria tiene que quedar de lado, tal como siempre lo procuré cuando integré el Foro de Abogados. Pero dentro del Foro también se hace política institucional. Hay que diferenciar lo que es la política institucional de la partidaria.

—Si resultaras electo, ¿considerarías que hoy la Justicia sanjuanina es independiente del poder político, cualquiera sea?

—La verdad es que, desde mi experiencia profesional, no puedo hacer una afirmación categórica en ese sentido. Llevo 29 años litigando y nunca he vivido una situación de ese estilo.

Pero también hay que entender que no solamente hay que ser independiente, sino también parecerlo. Esta discrecionalidad tan amplia que ha tenido el Consejo de la Magistratura durante todo este tiempo genera esa percepción.

Creo que las medidas que nosotros proponemos para transparentar y disminuir el margen de discrecionalidad en la selección de magistrados van a ir en el sentido de una mejora institucional. Y creo que con eso respondo un poco la pregunta.

—Durante la campaña se instaló una lectura más partidaria de esta elección. Hay quienes presentan a la lista que encabezás como la representación del oficialismo provincial y a la de Sofía Lloveras como el peronismo y sus aliados. ¿Qué les decís a los abogados litigantes que miran esa discusión?

—Creo, y por eso hablaba al principio de la coherencia y los antecedentes personales de cada uno, que yo acabo de dejar de ejercer la presidencia del Foro de Abogados. Jamás hice un distingo en función de una ideología o de una partidización.

Desde nuestro lado, la independencia y nuestro único eje en la representación de los colegas no admiten ninguna duda. Los antecedentes, no solamente míos sino de todo el equipo que nos acompaña, ratifican esto.