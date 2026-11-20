San Juan vive este viernes 20 de noviembre de 2026 una jornada especial con el inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol, y el estado del tiempo acompañará sin precipitaciones previstas para el desarrollo de las actividades nocturnas. De acuerdo con el parte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima del día se ubica en 17°C y la máxima alcanzará los 27°C.

Por la tarde , la nubosidad disminuirá a parcialmente nublado y el termómetro subirá hasta los 27°C. En ese momento del día el viento sur se sentirá con mayor intensidad, con registros de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h.

Para la noche , cuando comience el movimiento central por la apertura de la Fiesta Nacional del Sol, el pronóstico marca condiciones agradables para actividades al aire libre: cielo parcialmente nublado, una temperatura de 22°C y sin probabilidades de lluvia. El viento continuará del sector sur a velocidades de entre 23 y 31 km/h, aunque ya sin ráfagas intensas informadas en el reporte.

En cuanto a las próximas jornadas del evento y del fin de semana, el tiempo se mantendrá estable y en ascenso térmico: el sábado se espera una mínima de 17°C y máxima de 30°C; el domingo, 14°C de mínima y 29°C de máxima; y el lunes, una máxima que llegará a los 31°C con mínima de 15°C.

Pronóstico para San Juan

Clima de San Juan

El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

Geografía de San Juan

La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.