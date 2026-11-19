El trabajo, la perseverancia y la capacidad de crecer a través de las generaciones fueron algunos de los valores que marcaron una noche especial para el empresariado sanjuanino. Este jueves 19 de noviembre, en los jardines de Diario de Cuyo , se realizó una nueva edición del Networking Empresario , un encuentro que reunió a referentes del sector y que tuvo entre sus momentos destacados un homenaje a ocho empresas con una extensa trayectoria en San Juan .

Con recorridos por sus instalaciones y entrega de distinciones, DIARIO DE CUYO vivió su Networking empresario

Las firmas reconocidas pertenecen a diferentes rubros, desde la industria automotriz y la construcción hasta el comercio, la gastronomía y la salud. Algunas comenzaron como pequeños emprendimientos familiares y otras se transformaron en compañías con participación en grandes proyectos de infraestructura y minería. Todas comparten una historia de trabajo y crecimiento que, en varios casos, continúa de la mano de nuevas generaciones.

Como parte del reconocimiento, se entregaron tapas históricas de Diario de Cuyo correspondientes a fechas vinculadas con la fundación de las empresas o con acontecimientos importantes de su recorrido. El gesto buscó poner en valor no solamente la permanencia de estas firmas, sino también su vínculo con la historia y el desarrollo de la provincia.

Con 58 años de trayectoria , Rectificaciones Aconcagua se consolidó como una empresa familiar referente del rubro automotriz e industrial de San Juan. Fundada el 1 de agosto de 1968 , construyó su prestigio a partir del oficio, la experiencia y la apuesta permanente por la innovación tecnológica.

La firma se especializa en la rectificación integral de motores diésel, nafteros y GNC , tapas de cilindro y repuestos. Su actividad acompaña el trabajo diario de vehículos particulares, el transporte pesado, el sector agropecuario y la actividad vial.

A lo largo de casi seis décadas, la empresa supo combinar el conocimiento adquirido con la inversión permanente en maquinaria de última generación, para ofrecer soluciones técnicas respaldadas por la confianza de sus clientes.

En representación de la primera generación, Claudio Gerbeno y Jorge Gerbeno recibieron la distinción. Como recuerdo de sus comienzos, se les entregó la tapa de Diario de Cuyo del día de su fundación.

Moto Lucero: casi siete décadas acompañando a los sanjuaninos sobre dos ruedas

Entrega la distinción Andrés Montes y recibe Mario Lucero.

La historia de Moto Lucero comenzó en 1957, a partir del sueño de don Miguel Ángel Lucero, quien en la tradicional esquina de Córdoba y Tucumán puso en marcha un comercio que con el tiempo se transformó en un símbolo del esfuerzo familiar y de la pasión por las dos ruedas.

Lo que nació como un emprendimiento comercial logró atravesar casi siete décadas y convertirse en parte de la memoria de varias generaciones de sanjuaninos. Su historia está marcada por el trabajo cotidiano y por el vínculo construido con quienes encontraron en el negocio un lugar de referencia.

Actualmente, ese legado continúa en manos de sus hijos, Fernando y Mario Lucero, quienes mantienen viva la empresa familiar y su tradición comercial, acompañando los caminos de los sanjuaninos.

Durante el Networking Empresario, Moto Lucero recibió una distinción y una tapa de Diario de Cuyo correspondiente a octubre de 1957, el mes en el que comenzó su historia.

Grupo Dumandzic: una empresa familiar que se expandió desde San Juan al país

Entrega la distinción Dario Taboas y recibe Maximiliano García Dumandzic, Lucía Samper Dumandzic, Agustina Dumandzic Hidalgo, Paula Harrington Dumandzic.

Fundado por Ivica Dumandzic en 1951, el Grupo Dumandzic es una empresa familiar cuya historia está ligada al esfuerzo de su fundador y a la expansión de la actividad constructora en Argentina.

Tras llegar al país desde Croacia en 1947, Ivica comenzó a desarrollar sus primeros trabajos. En 1957, la empresa se radicó en San Juan, aunque mantuvo actividad en otras provincias, entre ellas Salta, Catamarca, La Rioja y Mendoza.

Con el paso de los años, la compañía se posicionó como un referente de progreso y experiencia, con alcance nacional y capacidad para ejecutar varios proyectos de manera simultánea en distintos puntos del territorio argentino.

Ivica Dumandzic, en su rol de gerente general, consiguió posicionar a la firma como una de las líderes de la región gracias a su capacidad de conducción. Hacia fines de la década de 1990, la segunda generación familiar asumió el mando. Con el desarrollo de la minería, la gestión de sus hijos Laura, Gabriela y Ante permitió potenciar el negocio y convertir a la compañía en socia estratégica de grandes empresas mineras.

A esa etapa también se sumó la expansión hacia distintas provincias para participar en grandes obras de infraestructura. Actualmente, Grupo Dumandzic se presenta como una constructora sólida, dinámica y sostenible, comprometida con sus clientes y con el desarrollo de cada proyecto.

La empresa cuenta con un equipo humano profesional, comprometido y en constante capacitación, además de estrategias operativas y logísticas destinadas a responder de manera responsable a los desafíos que asume.

En la ceremonia recibieron el reconocimiento el contador Maximiliano García Dumandzic, la licenciada Lucía Samper Dumandzic, la licenciada Agustina Dumandzic Hidalgo y Paula Harrington Dumandzic. También se les entregó la tapa de Diario de Cuyo correspondiente al día de la fundación de la compañía.

Clínica Oftalmológica Veja Moreno: más de 50 años al servicio de la salud visual

Entrega la distinción Federica Mariconda y recibe Juan Ramón Veja Moreno, director científico.

Con más de 50 años de trayectoria y más de 50.000 tratamientos realizados, la Clínica Oftalmológica Veja Moreno fue otra de las instituciones distinguidas durante el encuentro.

A lo largo de su recorrido, la clínica se caracterizó por el compromiso con la atención de sus pacientes y por mantenerse a la vanguardia en materia de tecnología y tratamientos oftalmológicos.

Uno de sus principales pilares es la actualización permanente. Para ello, cuenta con equipamiento de última tecnología y un equipo de profesionales altamente especializados, que se perfeccionan de manera constante con el objetivo de brindar un servicio de excelencia.

La institución representa una historia de trabajo y evolución dentro del ámbito de la salud sanjuanina, con una apuesta sostenida por la innovación y la calidad de atención.

El reconocimiento fue recibido por el doctor Juan Ramón Veja Moreno, en su carácter de director científico, quien representó a su hijo Juan Martín Veja, actual director médico de la clínica.

Como parte del homenaje, se les entregó una tapa de Diario de Cuyo del 18 de marzo de 1974, fecha de fundación de la institución.

MAPAL Construcciones: tres generaciones construyendo San Juan

Fundada el 16 de septiembre de 1967, MAPAL Construcciones es una empresa sanjuanina que ya transita su tercera generación familiar y acumula más de cinco décadas de trayectoria al servicio de los sectores público y privado.

A lo largo de su historia, logró posicionarse como una firma referente y líder de la región, especialmente por su participación en grandes obras de infraestructura y proyectos vinculados a la minería.

Su experiencia abarca trabajos viales, civiles e hidráulicos de gran envergadura, además de actividades relacionadas con los sectores de oil & gas y real estate. Esta diversidad le permitió consolidar una presencia destacada en diferentes áreas de la actividad económica.

La compañía también desarrolla su trabajo bajo normas que respaldan la gestión de calidad, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las personas.

Entre los valores que identifican a MAPAL se encuentran la mejora continua, el sentido de pertenencia, la confianza y el compromiso con la comunidad. Se trata de una empresa que creció junto a San Juan y que mantiene su apuesta por el desarrollo de la provincia.

En el Networking Empresario recibió una distinción y una tapa histórica de Diario de Cuyo correspondiente al día de su fundación.

Café América Mayorista: de un pequeño negocio de café y especias al primer autoservicio mayorista

La historia de Café América comenzó en San Juan en 1962, cuando don Manuel González Martín abrió un pequeño negocio dedicado a la venta de café y especias.

Años después se incorporaron al emprendimiento su hijo, Manuel González Eztala, y su yerno, Carlos Icazati. Juntos ampliaron la propuesta comercial y dieron un paso fundamental en la historia del comercio provincial: en 1986 inauguraron el primer autoservicio mayorista de San Juan.

Desde entonces, la empresa continuó creciendo y adaptándose a las necesidades de las familias y los comerciantes. Actualmente cuenta con una casa central y seis sucursales, que reciben diariamente a clientes de distintos puntos de la provincia.

Sin embargo, el crecimiento no significó dejar atrás sus orígenes. En su local histórico todavía se comercializan el café y las especias que dieron vida al emprendimiento de Manuel González Martín hace más de seis décadas.

Como reconocimiento a ese recorrido, Café América Mayorista recibió una distinción y una tapa de Diario de Cuyo correspondiente al día en que inauguró su primer autoservicio mayorista, un momento clave en su desarrollo comercial.

La Reina: 79 años de tradición en la panificación y la pastelería sanjuanina

Entrega la distinción Diego Castillo y recibe Roberto Iglesias Sansone, propietario de La Reina.

Fundada en 1947 por José María Sansone y Celia Lanteri Cravetti, la panadería y pastelería La Reina construyó una historia de casi ocho décadas en San Juan, marcada por la tradición familiar y la elaboración de productos de calidad.

Desde sus comienzos, tres generaciones trabajaron día a día para sostener y hacer crecer el emprendimiento, con una premisa que se mantiene vigente: utilizar las mejores materias primas para ofrecer una panificación y pastelería de excelencia.

Actualmente, La Reina elabora más de 200 productos, que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Su recorrido refleja la continuidad de un proyecto familiar que logró mantenerse vigente a través del tiempo, acompañando los cambios en los hábitos de consumo sin perder su identidad.

Este año, la firma celebra 79 años de actividad, un aniversario que representa el orgullo por el camino recorrido y por el trabajo de las generaciones que hicieron posible su crecimiento.

Durante el encuentro recibió una distinción y una tapa de Diario de Cuyo correspondiente a 1997, cuando la empresa cumplió sus primeros 50 años.

Goldstein Construcciones: más de medio siglo transformando el paisaje urbano

Entrega la distinción Ing. Daniel Basañes y recibe David Goldstein.

Fundada por el arquitecto Roberto Goldstein el 8 de septiembre de 1974, Goldstein Construcciones es una firma emblemática del desarrollo urbano de San Juan, con más de medio siglo de trayectoria en el sector.

Desde sus comienzos, la empresa tuvo un papel destacado en la arquitectura local y concretó más de 20 edificios en altura, contribuyendo a modificar y renovar el paisaje de la ciudad.

El proyecto familiar logró sostenerse y expandirse con el paso de las décadas. Actualmente, ese legado continúa en manos de la segunda generación, integrada por Julián, David e Iván Goldstein, quienes llevan adelante nuevos desarrollos y mantienen el crecimiento de la compañía.

Entre sus obras se destaca el Complejo Catamarán, uno de los proyectos que forman parte de la transformación urbana de San Juan.

Con más de 50 años construyendo hogares y apostando al crecimiento de la provincia, Goldstein Construcciones recibió su reconocimiento durante el Networking Empresario. Como parte del homenaje, se le entregó una tapa de Diario de Cuyo del 8 de septiembre de 1974, fecha de fundación de la firma.

Ocho historias empresariales que forman parte del crecimiento de San Juan

Las distinciones entregadas durante el Networking Empresario permitieron recorrer historias que atraviesan distintas etapas de la provincia. Desde emprendimientos comerciales que comenzaron en una esquina sanjuanina hasta constructoras que participan en proyectos de alcance nacional, las ocho firmas representan diferentes actividades y generaciones de trabajo.

Rectificaciones Aconcagua, Moto Lucero, Grupo Dumandzic, Clínica Oftalmológica Veja Moreno, MAPAL Construcciones, Café América Mayorista, La Reina y Goldstein Construcciones tienen en común el haber sostenido sus proyectos a lo largo de décadas, adaptándose a los cambios y transmitiendo conocimientos y valores.

El homenaje en los jardines de Diario de Cuyo puso en primer plano ese recorrido y reconoció a quienes, desde sus respectivos rubros, contribuyen al desarrollo económico, comercial e industrial de San Juan.